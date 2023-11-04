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高功能自閉丨細仔患自閉經治療與普通孩子無異 區永權：唔係世界末日

育兒資訊 11:58 2023/11/04

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區永權細仔經多年治療後，自閉情況有很大改善，在音樂方面有天分。

《東張西望》主持區永權(Albert)與圈外太太Clara在2009年結婚，婚後育有兩名兒子，大仔Aidan及細仔Ambrose。好爸爸區永權Albert雷霆881商業一台播放的《星光背後》主持人梁泰來接受，再次分享細仔如何確診高功能自閉症及治療過程，呼籲要及早把握治療的黃金期。

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現年50歲、因擔任《東張西望》主持而為人熟識的區永權(Albert)，近日自資推出24年來首支個人單曲《把稿當歌》，他接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享他的兜轉事業路，以及面對細仔曾患自閉症的心路歷程。

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 區永權在09年與圈外太太Clara結婚，並在2011年分別誕下兩名兒子，但一家四口的幸福背後，原來細仔Ambrose約18個月大時被證實患上嚴重自閉症，令區永權兩夫妻飽受煎熬好幾年，

專家話小朋友18個月大還未講嘢就要留意吓，嗰陣唔係好為意，細仔性格很開朗，但成日活響自己世界，同其他人沒有眼神交流！

他憶述，自己帶兒子檢查證實患上自閉症時，太太在車上邊睇關於自閉症的書邊流淚，令他覺得好心痛。

到我帶細仔檢查，證實患上自閉症，太太還為此事買左本書去睇，我一路揸車，她一邊讀書的內容、一邊喊，呢程車我好難忘，因為好心痛。

因為專家指自閉症及早治療效果越好，於是區永權和太太選擇積極面對，為細仔尋求不同的醫治方法，「當時逢星期一至五，上午返幼稚園，下午接受治療，持續了好幾年。」

細仔經多年治療後，情況有很大改善，現在12歲，更跟普通小朋友無異，Albert更發現到細仔的音樂細胞，學習打鼓及彈琴，父子四手聯彈，而在打鼓方面，細仔也表現得相當出色，更獲得比賽冠軍。他曾在電視節目分享陪伴細仔接受治療的經歷，區永權指：

想話俾其他家長知，呢件事唔係咩世界未日嘅事，同埋唔好先去否定，好多家長會覺得小朋友冇問題，防礙了他們及早治療。

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責任編輯：王明芳

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