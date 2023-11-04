食用安全丨日本「薩莉亞」爆沙律藏青蛙醜聞　客人：食食下會跳出來

▲ 日本「薩莉亞」爆醜聞，3店鋪沙律驚見青蛙。

日本連鎖式餐廳「薩莉亞」爆出醜聞！日本當地傳媒揭發該集團旗下有店舖在提供給客人的沙律中，竟有青蛙被混入，估計是在工場加工時出現問題。薩莉亞昨日（3日）承認並致歉事件，確認於10月中旬至下旬，東京都內的1家店舖，以及神奈川線的2家店鋪，合計3店鋪有相關問題發生。

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根據日本傳媒報導，有客人於10月21日與3位家人在東京一間「薩莉亞」分店用餐時，發現沙律中有1隻體長約3公分右後腳受傷的青蛙，從盤子中跳出，然後青蛙還在餐桌上到處跳動。有女顧客更表示女顧客食了沙律後不久，腸胃就持續不適。

日本薩莉亞昨日(3日)回應及就事件致歉指，上月分別在東京及神奈川縣，共3間店舖內發現有沙律混入了青蛙。集團懷疑青蛙神奈川工廠中，將生菜加工時被混入。薩莉亞表示，自10月25日起，已要求變更作業流程，改為生菜葉子一片片剝下，並要用眼睛確實檢查表裏面後，再送入流程。

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責任編輯：羅嘉欣