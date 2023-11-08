轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌不可怕 配合口服荷爾蒙藥助患者控制病情維持生活質素

早期前列腺癌的病徵並不明顯，令不少患者首次確診前列腺癌時，已屬較後期階段，萬般無奈。不過泌尿外科專科潘奕均醫生指出，即使是較晚期的個案，現時都有不同的治療方案，以轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌為例，除了傳統的荷爾蒙治療外，亦可透過配合口服荷爾蒙藥物提升治療效果，呼籲前列腺癌患者積極接受治療，維持理想生活質素。

60多歲的胡先生(化名)，一直以來都很活躍，閒時喜愛網球、行山等，不過早前突然覺得經常感到身體疲累，並且出現骨痛，需要撐著拐杖步行，不能再做任何運動。胡先生逐進行身體檢查，結果發現骨骼位置有癌細胞，進一步檢查後始發現患上轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌。

配合新一代的口服藥物提升治療效果

轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌（mCSPC）是指前列腺癌患者的癌細胞已出現擴散的情況，一般來說，前列腺癌較常擴散到大骨骼，例如盆骨、肋骨、胸骨、肩膊等骨骼位置，部份患者有機會有骨痛徵狀，影響日常活動。泌尿外科專科潘奕均醫生表示，轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌的癌細胞對荷爾蒙治療有特定的反應，即患者可以透過荷爾蒙治療去控制病情。

▲ 新一代口服荷爾蒙藥可以在新診斷的轉移性前列腺癌患者的初始治療中，與傳統激素治療同時使用，提高治療效果。

不過隨著時間，荷爾蒙敏感型前列腺癌症就會出現對抗性，醫生便需要調整治療策略。其中一種方法是加入新一代的抗雄激素口服荷爾蒙藥，透過不同的機制去阻斷腫瘤繼續生長。潘奕均醫生表示，新一代的口服藥雄激素受體抑制劑，能阻斷雄激素與雄激素受體結合，抑制雄激素受體的訊息傳遞，延緩及抑制腫瘤復發，即使荷爾蒙治療失效，仍能抑制腫瘤生長。近年更有不少研究顯示，新一代口服荷爾蒙藥可以在新診斷的轉移性前列腺癌患者的初始治療中與傳統激素治療同時使用，提供更好的疾病控制和生存。

至於文章開首提及的胡先生個案，由於他的病情對荷爾蒙治療有敏感性，醫生亦建議他接受荷爾蒙治療並配合新一代抗雄激素口服荷爾蒙藥治療。用藥3個月後，胡先生的骨痛情況經已完全消失，前列腺特異性抗原（PSA）指數亦由原先的三位數字下降到單位數字，更可以開始去操場做運動，重拾過往的生活質素。

▲ 潘奕均醫生建議50歲以上的男士或45歲以上同時有高危因素的高危風險的病人(即有家族病史的市民)，應定期進行前列腺癌篩查。

不過，潘奕均醫生指出，不同患者對治療方案的成效及副作用亦有所不同，患者應與主診醫生就個人狀況及年齡等，選擇合適的治療方案。即使有新的治療方案，潘奕均醫生亦提醒，及早診斷及早治療才是更重要的介入手段。

潘奕均醫生建議50歲以上的男士或45歲以上同時有高危因素的高危風險的病人(即有家族病史的市民)，應定期進行前列腺癌篩查，包括定期檢查前列腺特異性抗原（PSA）水平及肛門指探等，如有必要更可同時進行前列腺磁力共振（MRI）導航檢查。這些檢查可以幫助醫生及早發現前列腺癌的跡象，並採取相應的治療措施。

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