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香港小姐丨楊思琦出席兒子K1畢業禮　網民偵探上身搵思琦老公

娛樂 12:26 2023/11/04

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

楊思琦出席兒子的K1畢業禮。

現為兩孩之母的2001年港姐冠軍楊思琦，會在網上分享與女兒楊卓穎（Krystal）、兒子Kody的生活日常，思琦早前出席兒子的K1畢業禮，興奮地與兒子自拍，而網民比較關心的是思琦的老公有否現身！

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思琦現身兒子畢業禮

日前，思琦在小紅書公開一段兒子K1畢業禮的短片，思琦把Koby抱在懷內，而比較想玩樂的Kody，試圖想離開媽媽的懷抱！而思琦也有拍下兒子的身影，享受母子時光！ 

思琦留言道：「我養的人和養我的人，能融化你的眼神 能讓你心跳的那位，你們都找到了嗎？ 是誰？」

她提到「養我的人」自不然令人想到其從未曝光的老公，網民就慢慢重看她所上載的影片，可惜也不見思琦老公的身影。 

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情路坎坷

思琦自與拍拖9年的李泳豪分手後，更未婚生女，女兒Krystal生父仍然是謎，而思琦後來自稱與圈外人已婚，更為對方誕下一子Kody。 

思琦2020年再誕下囝囝，她稱與當年生囡囡的情況不同︰「因為我遇到我嘅愛人，有人同我分擔，我覺得好開心，可能係上天嘅安排，之前遇到啲唔如意，但之後又會畀我遇到啲幸福，所以先生第二個。」

情路坎坷的思琦對於自己的遭遇，她歸咎是命運︰「外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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