香港小姐丨楊思琦出席兒子K1畢業禮　網民偵探上身搵思琦老公

▲ 楊思琦出席兒子的K1畢業禮。

現為兩孩之母的2001年港姐冠軍楊思琦，會在網上分享與女兒楊卓穎（Krystal）、兒子Kody的生活日常，思琦早前出席兒子的K1畢業禮，興奮地與兒子自拍，而網民比較關心的是思琦的老公有否現身！

【香港小姐】當選港姐冠軍前曾做實習老師 楊思琦賣萌唱「挖呀挖老師」名曲網民狠批

思琦現身兒子畢業禮

日前，思琦在小紅書公開一段兒子K1畢業禮的短片，思琦把Koby抱在懷內，而比較想玩樂的Kody，試圖想離開媽媽的懷抱！而思琦也有拍下兒子的身影，享受母子時光！

思琦留言道：「我養的人和養我的人，能融化你的眼神 能讓你心跳的那位，你們都找到了嗎？ 是誰？」

她提到「養我的人」自不然令人想到其從未曝光的老公，網民就慢慢重看她所上載的影片，可惜也不見思琦老公的身影。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

情路坎坷

思琦自與拍拖9年的李泳豪分手後，更未婚生女，女兒Krystal生父仍然是謎，而思琦後來自稱與圈外人已婚，更為對方誕下一子Kody。

思琦2020年再誕下囝囝，她稱與當年生囡囡的情況不同︰「因為我遇到我嘅愛人，有人同我分擔，我覺得好開心，可能係上天嘅安排，之前遇到啲唔如意，但之後又會畀我遇到啲幸福，所以先生第二個。」

情路坎坷的思琦對於自己的遭遇，她歸咎是命運︰「外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。」

最新影片推介： 鄭子誠劉倩怡專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R