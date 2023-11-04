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飯戲攻心2丨原班人馬演續集獨欠黃子華　導演陳詠燊解釋子華神去向：今集大佬厲害喇！

娛樂 12:25 2023/11/04

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《飯戲攻心2》在海洋公園舉辦宣傳活動「夜繽婚 訂FUN禮」。

賣座電影《飯戲攻心》早前正式宣布開拍續集《飯戲攻心2》，繼續由《飯戲攻心》陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除首集原班人馬的「飯團」成員鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文及廖子妤。

此外，新一集新加盟有謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得、凌文龍、余香凝、楊偲泳、胡子彤、林家熙、伍詠詩、黃呈欣等，聲勢浩大。

【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】

《飯戲攻心2》宣傳活動「夜繽婚 訂FUN禮」。

100位兄弟姊妹到場

由於《飯戲攻心2》有不少重要場口於海洋公園內拍攝，《飯戲攻心2》的首個宣傳活動在昨日（11月3日）的「夜繽婚 訂FUN禮」活動在海洋公園舉辦，導演Sunny及眾主演Stephy、阿聰、Ivana、明禎、陳湛文、豪哥、Jeffrey、阿Dee、修哥以及羅蘭姐齊齊現身。

幾位主演Stephy、阿聰、Ivana、明禎及陳湛文早前於自己社交平台公開徵兄弟姊妹出席婚禮，引起一波觀眾討論，今次活動果然邀請到100位兄弟姊妹，打造出史上最強百年好合兄弟姊妹團，見證今次飯戲「夜繽婚 訂FUN禮」及首支宣傳曲《飯宴歌》MV的啟動儀式。

「訂FUN禮」由「大伯父」胡楓帶領Stephy進場掀起序幕，之後張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文，以及魏浚笙、謝君豪、何啟華及羅蘭一一進場，一齊啟動全新《飯戲攻心2》首支宣傳曲《飯宴歌》MV。

解釋子華去向

上集5位主角，Stephy、阿聰、Ivana、明禎及陳湛文，在台上就異口同聲表示自己角色今集成功「升呢」，大家都各有成長，加上有更多新人物參與，定必令電影更加精彩熱鬧。

至於陳氏一家的「大佬」黃子華會否登場，Sunny導演就表示另有安排：「今集大佬就厲害喇，佢喺上集結尾聽咗媽媽話，『打開門、行出去、去遠啲』，去咗外國搵自己嘅人生目標。」

導演續指：「所以今集會圍繞同我哋大家一樣，繼續喺香港努力打拼緊嘅5位主角嘅成長同故事。今集內容係關於3個好重要嘅婚禮，3位女主角都會著住好靚嘅婚紗同大家見面，但至於新郎係邊個呢？大家就要到時睇吓喇！」

《飯戲攻心》系列導演陳詠燊。

阿聰指今集更感動

電影上集打破紀錄，成為香港史上票房冠軍港產片喜劇，幾位主演就有分享對今集期望，Stephy表示：「上次無論電影的入面的愛，抑或觀眾都有帶給我哋好多溫暖，所以上次有入戲院睇嘅觀眾，期望今次都會入場支持我哋。」

至於阿聰大讚今集劇本：「今集加強講我哋5個角色關係之間的成長，我覺得比上集更加感動，我自己好期待。」

Ivana就先來個微劇透，指今集跟上集有很大分別：「上集全家人無出過去，喺間屋困住咗，今次就反而無返過屋企，所以大家都叫做成長咗，明白到家並非要個實質地方，而係可以用你的心和行動去維繫。」

而Peter更笑言，今集既然講婚禮，叫觀眾準備人情入場，而明禎最後就來個總結：「我嘅期望係全部人都入戲院睇《飯氣攻心2》！」而儀式最後一眾演員在台前跟100位兄弟姊妹影全場大合照，之後再進行拋花球活動並宣告儀式禮成。

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加強版《飯宴歌》MV

承接上集改編戲院禮儀歌傳統，由《飯戲歌》再度改編成加強版《飯宴歌》，繼續由戴偉監製及作曲、小克填詞，以結婚進行曲作為前奏導入，歌詞則極具中式婚宴味道。

除首集的陳氏一家，MV中可見今集強勢加盟的各位叔伯兄弟及姨媽姑姐，群星拱照，果然結婚不只是一對新人的事，親朋戚友個個有份指指點點。

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人氣插畫家出手

今次除在MV中可以見到本地兩大人氣插畫家系列Plastic Thing以及Cheap Century的主角身影外， 二人更是首次聯乘製作《飯戲攻心2聯乘大麻成X為食妹大龍鳳》特別版電影插畫海報。

Plastic thing的3位主角為食妹、女神和光頭仔以及Cheap Century的大小麻成和阿婆都有份跟「飯團」同框，該海報更是二人送給Sunny陳氏一家的賀禮，成為這次「夜繽婚 訂FUN禮」的驚喜之一。

《飯戲攻心2聯乘大麻成fatty大龍鳳》特別版電影插畫海報。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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