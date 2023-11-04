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家庭矛盾丨耗盡積蓄救患癌兒子仍病逝 父母告上法庭要求新抱歸還醫藥費

家事百科 12:45 2023/11/04

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《毒舌大狀》劇照。

世界無奇不有，父母為兒子支付醫藥費，可惜最終教不了兒子，父母卻認為新抱有義務負擔醫藥費，他們竟向法庭申請，向媳婦追討兒子治療期間支付的醫藥費。

內地傳媒報道，福建福州長樂法院審理了一宗因醫療費引發的家庭矛盾案件。案情指出，王先生的兒子於2021年被診斷患上癌症，他們幫忙支付醫藥費，可惜翌年兒子病逝。兩老為兒子治病時支付了大量醫療費用，於兒子過身後，王先生與蔣姓太太就將媳婦朱女士告上法庭。

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王先生與蔣姓太太控訴，自兒子生病以來，朱姓新抱未盡扶養義務，也沒有承擔醫療費，他們認為朱女作為妻子，有扶養丈夫的法定義務，因此向她追討代支付的醫療費用。

經長樂法院審理後，法官指父母對成年、具有勞動能力的子女並無法定贍養義務，但老夫婦為兒子支付的醫療費，常理判斷是為了挽救兒子的生命，是家庭成員自願的互相幫助行為。最後，法庭裁定不予支持老夫婦的主張，駁回訴訟請求。

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