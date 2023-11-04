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乾眼症丨眼皮生「三文魚籽」是瞼板腺出問題　醫生：處理不當加劇眼乾症

都市病 14:14 2023/11/04

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眼皮生「三文魚籽」，求醫揭瞼板腺出問題。

眼皮無端端生「三文魚籽」，隨時是乾眼症先兆！台灣有眼科醫生指一旦眼皮旁邊常常出現橙色「小水泡」，眼睛兼帶刺癢乾澀感，很可能是瞼板腺分泌出現問題，隨理不當，可能會令瞼板腺阻塞萎縮，加劇乾眼症。

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台灣眼身醫生王孟祺在facebook專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指曾有病人求醫時，稱眼皮旁「常常出現像鮭魚卵一樣的小水泡」，感覺刺刺癢癢，眼晴又常常很乾澀，令生活大受困擾。王孟祺於是便用顯微鏡將病患眼皮放大，竟發現患者眼皮上長出兩粒類似「三文魚籽」的物體，他指出這其實是皮脂腺（瞼板腺）分泌出來的異常油脂，凝固在腺體的開口處。

患者眼皮上長出兩粒類似「三文魚籽」的物體。(FB圖片)

王孟祺進一步解釋指，眼皮邊緣要分泌油脂，是因為眨眼時會將淚水均勻覆蓋眼表面，眼瞼肌肉同時會擠壓眼皮的皮脂腺將油脂覆在淚膜表面，形成一層保護層，讓淚水不至於太早蒸發，有穩定淚膜避免眼乾作用。

因此，他指該位患者眼皮邊緣的「三文魚籽」正正是瞼板腺功能不佳的表徵。如果不注意，之後瞼板腺可能阻塞萎縮，讓乾眼問題越來越厲害。

4招紓緩乾眼症

要令乾眼問題改善? 王孟祺指平常可以多熱敷，讓油脂軟化便於排出；多攝取好油脂（Omega-3脂肪酸），避免太刺激的飲食。同時也要充足睡眠，避免過度的化眼妝將瞼板腺的開口阻塞，化妝後也要徹底卸除才好。

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責任編輯：羅嘉欣

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