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【的士盜賊】專盜同行財物　大圍的士司機到公廁小解背包被盜

社會 12:52 2023/11/04

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的士業最近出現「司機賊」，專盜行家財物。繼日前葵涌荔景山路發生的士車內盜竊後，網上再有片段顯示，一名的士司機於本周一(30日)清晨走近另一部的士，盜走車內一個背包。

事發於大圍積福街公廁附近，車cam時間顯示約清晨6時左右，當一名的士司機停車後疑離開車輛，另一輛的士即靠近停在該的士後面。車上一名戴鴨舌帽、口罩及穿運動外套的男子落車，走近前方的士，10秒後即見他捧着一個背包折返車內，隨即開車離去。

即睇的士賊犯案情況：

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警方表示，10月30日清晨6時06分，姓廖(61歲)的士司機報案指，他將的士泊在大圍積福街公廁對開，然後落車如廁，之後返回，發現的士車窗被打爛，車廂內一個背囊被偷去，背囊價值約300元，內有文件及藥物。

本周四(2日)葵涌荔景山路亦發生同類的士車內盜竊，一名的士司機將車停泊在荔景山路近荔景社區會堂後前往公廁，折返後發現前座乘客位車窗粉碎，車內背包被盜走。車cam同樣一名戴黑色鴨舌帽、運動外套及戴口罩的人犯案。

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