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機艙潛規則丨商務艙潛規則分3個等級 空姐：第1級跟第3級待遇差別大

休閒消費 14:03 2023/11/04

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

空姐拍片講述商務艙的潛規則。

無非都是錢作怪，大家搭飛機時想享受到非一般的待遇，當然是要坐商務艙。不過，近日有空姐在TikTok分享指出，原來商務艙也是會分三種等級，第一種與第三種所享受的待遇都差別很大的。

這位TikTok「空姐姐」不時在網上分享她的空姐經歷，她指最近收到一些網友私訊，詢問商務艙的客人是否都有分等級，她於是拍了短片仔細解說，她指出3種商務艙票都有特別標示，分別是「臨櫃升等票」、經濟艙超賣及乘客臨時升級的機票，其次就是「員工優待票」，公司員工或內部考核出公差的機票會特別標示，而「高卡別貴賓」也會特別標示，她更以華航為例，指第一級的貴賓，會再細分為金卡、翡翠卡、晶鑽卡等級，以後者最尊貴。

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【TOPick一分鐘】徒手拍隱翅蟲可引發皮膚炎　醫生解構正確處理方法

服務及優先順序有差別

「空姐姐」表示，不同的標示在服務內容及優先順序上都有差別，例如當天餐點有限，沒辦法供應所有人時，她們會最優先詢問高卡別貴賓，若當日有不同的口味的料理可以選擇，高卡別貴賓亦可優先選擇，之後就輪到那些「沒有標示的付費、哩程升等或哩程兌換等票種」的乘客，而「臨櫃升等」及員工優待票則排到最後。

短片引來論友熱論，有人指有錢就能買到最佳服務︰「簡單一句話，錢多的是老大！」、「之前用老闆的卡刷機票，結果真的一直被親切關心」及「真的有差，報到的時候行李都不用自己提上去」。有網友長知識後，仿然大悟︰「難怪，我一直感覺有差，原來是這樣」、「我以前有第一種和第三種，難怪我都是最後取餐，我要咖啡給我白開水」及「這有學問了！給100分」。

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