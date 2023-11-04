羅密歐與祝英台丨尹詩沛演火爆姐向陳豪施姣功　Nicole有樣有身材有演技

▲ 尹詩沛（Nicole）在《羅密歐與祝英台》表現亮眼！

在TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》中，尹詩沛（Nicole）演火爆姐一角，昨晚（11月3日）劇情講到她向陳豪所演的萬事通施展姣功，情深款款餵萬事通食香蕉場口，尹詩沛的瘋狂嗒糖樣配以陳豪嚇到冷汗直標的驚青樣，相映成趣！

羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點 前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

落力演火爆姐

Nicole受訪時坦言拍攝時現場笑聲不絕：「所有在場工作人員、包括阿Mo（陳豪）自己都係咁喺度笑，希望真係帶到歡樂畀觀眾。」

而火爆姐的「Double魚網戰鬥服」配以風情萬種落樓梯姿勢亦相當爆笑，Nicole受訪時大讚角色很好玩：「個角色好立體，粗魯得嚟帶點溫柔、火爆得嚟帶點性感。」

為了表達角色火爆面，Nicole笑言單是拍枱也拍到手瘀：「呢個角色經常大喜大怒，每一場戲都令我腎上腺素飆升，淨係拍枱都拍到隻手瘀曬。」

她亦大讚拍檔蔣祖曼可愛：「今次令我多咗一班好似屋企人咁嘅陸和館兄弟，同埋蔣祖曼真係好可愛，我真係好愛佢！」

最新影片推介： 鄭子誠劉倩怡專訪

尹詩沛晒演技實力

現年33歲的Nicole入行13年，其演技實力早被觀眾看在眼內，她在2019年的《金宵大廈》中演舞女芳芳，與莎莎（阮兒飾）的一段Sheshe戀情感動觀眾，首次憑實力彈出。

2020年，她在《十八年後的終極告白》中轉型演Tiger嫂「豬肉娣」，以一淡妝素服拍攝的她不再做「御用妓女」，而在老公Tiger死去之後，更有連場喊戲要獨自演出，包括在殮房認屍及在豬肉檔把木屐痛哭的戲份，都令觀眾為之動容。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R