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【刑事毁壞】踢爛青衣長安邨立法會議員辦事處門鎖　22歲男子被捕

社會 13:51 2023/11/04

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(資料圖片)

警方昨日（3日）下午1時41分接獲議員辦事處職員報案，指其位於青衣長安邨安清樓的辦事處大門門鎖懷疑遭人損毀。
 
案件交由葵青警區刑事調查隊第一隊跟進調查。人員經深入調查後，昨日下午約6時30分在青衣一住宅單位拘捕一名22歲姓周本地男子，涉嫌刑事毁壞。

調查顯示，該名被捕男子昨日凌晨懷疑以腳踢向辦事處大門，以致大門門鎖損毀。該名被捕男子已被控以一項「刑事毀壞」罪，案件將於11月24日上午在西九龍裁判法院提堂。

警方重申，「刑事毁壞」屬嚴重罪行。根據香港法例第二百章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。市民切勿以身試法。

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