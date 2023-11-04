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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼以一敵眾型到爆　Joman首次吊威感興奮：終於還到心願

娛樂 13:33 2023/11/04

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《羅密歐與祝英台》

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》昨晚（11月3日）劇情高潮位，是陸和館老闆娘英華（蔣祖曼Joman飾）與殺夫仇人一槍釘（吳瑞庭飾）終極對決，英華的悲慘身世亦隨之曝光。

英華因為額頭上的胎記，自幼遭到親生爸爸嫌棄，流落到第八區的她就在不知如何活下去之際，遇上了極痛錫她的亡夫；就在英華覺得最幸福之際，亡夫竟遭一槍釘冷血弟弟無理槍殺，英華遂殺死釘弟為亡夫報仇，才惹來一槍釘帶同手下踢館報仇。

短短一幕講數戲，Joman先後演繹了不屑、失落、幸福、憤怒及挑機5種情緒，完全是晒冷演技之作。

羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

蔣祖曼在《羅密歐與祝英台》內一場獨白戲大騷演技。

英華大展身手

雖然昨晚《羅密歐與祝英台》劇情最後留有懸念未知誰勝誰負，不過英華英姿颯颯單手拿槍、再以光速橫掃4名手下的場口令人驚艷，更獲封是「真神槍手」。

據知下周《羅密歐與祝英台》內，英華將有更多大展身手及好槍法場面，首度接觸打戲的Joman，笑言沒想過自己如此有天份，並預告將會為羅密歐與祝英台》獻出「處女吊威也」。

她說：「期待咗好多年終於還到心願，我嗰日吊威也係超級開心同興奮，佢哋個個都話唔明，我話因為真係等咗呢個機會好耐。」Joman正式吊威也當日相當興奮，除了拍片留念，更拉著陳茵媺一起做熱身，畫面搞笑。

《羅密歐與祝英台》內，英華與殺夫仇人終極對決。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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