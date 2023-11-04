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Tyson Yoshii新歌《你不會一輩子的愛上我》MV挑戰一鏡到底　碌爆友情卡騷古董名車

娛樂 13:48 2023/11/04

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Tyson Yoshi推出新歌《你不會一輩子的愛上我》。

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi日前在社交平台預告將推出本年度第4首個人單曲《你不會一輩子的愛上我》後，隨即吸引不少樂迷展開「激烈對話」，其中一位已淡出的Fans留言指，曾於2019年親身支持Tyson首個小型個人演唱會，感謝他為自己帶來的快樂與鼓勵。

Tyson即以感謝emoji回覆，足證他著緊每一位Fans。他說：「很感謝曾經支持過我，以及繼續支持我的每一個樂迷，我沒有辦法令每一個人都喜歡我；亦無法逐一解釋，但我會繼續做屬於Tyson Yoshi的音樂。」

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Tyson Yoshi

一起回歸初心
 
今次Tyson新歌《你不會一輩子的愛上我》與MV昨日在各大網絡平台上架，真摯又誠懇的歌詞感動不少歌迷，尤其是今次MV一改以往充滿視覺效果的畫面，以及華麗的風格，反而是以 Tyson的Signature白背心加皮褲示人，配以復古懷舊的黑白風格畫面，讓Tyson帶領歌迷一起回歸初心，用音樂說話！

雖然造型及畫面風格樸實，但Tyson的MV向來是創意的保證，2021年更憑《That Guy》MV在海外影展連奪5項大獎，實力當然不容小覷。

Tyson Yoshi

向高難度挑戰

今次《你不會一輩子的愛上我》MV便破天荒獲又一城 (FESTIVAL WALK) 首度借出停車場予藝人拍攝，更大膽採用一鏡到底的拍攝手法，向高難度挑戰。

Tyson說：「感謝又一城一直以來的支持，今次更是首度借出停車場給藝人拍攝，停車場有足夠空間舖設路軌，才能夠成就一鏡到底的拍攝手法，由於不能NG，事前壓力很大，需要高度集中精神，幸好一Roll機便能投入歌詞的意境，很快便完成了！」
 
為了今次MV，Tyson可謂碌爆友情卡，專誠向朋友借來價值連城的古董車拍攝Opening部份，型男配靚車，令畫面更加吸睛。

他說：「我最近也開始研究及欣賞古董車，亦有打算入手買一架！不過，一部古董車的價錢，遠遠不及以往投放在MV上的錢呢！」MV有靚車打頭陣，結尾當然不能馬虎，Tyson在MV尾聲黯然拭淚，最後更以萬箭穿心及自焚來表達成長的無奈，表達出歌詞所說：「你的感覺，我受罪」。

Tyson Yoshi

衷心感謝支持
 
對Haters擁有強大心臟的Tyson，面對已淡出的歌迷，卻另有一番體會，難免感到失落，他感慨地說：「樂迷會成長不再聽自己的歌，但作為創作人都會同時成長，不會因為Fans的要求而重拾以往的音樂風格。」

Tyson續說：「我的性格略帶悲觀，總覺得說『一輩子』好像太長了，每個人生階段也有不同的變化，正如大家曾經擁有過一段很powerful的回憶，才會漸漸演化成今時今日的自己。做音樂也一樣，不同時期有不同的受眾與需求，我無法滿足所有人，只能夠繼續堅守做自己想做的音樂，亦衷心感謝每一位支持或支持過我的Fans！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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