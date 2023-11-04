回鄉證續期丨港媽為子女換領回鄉證必睇 回鄉證換證中心12月預約全額滿

▲ 回鄉證延期政策年底到期，6個回鄉證換證中心12月預約全部額滿。（國家移民管理局圖片）

回鄉證延期政策將於12月31日到期，國家移民局提醒市民儘早預約更換回鄉證，避免出現集中預約更換回鄉證的情況。香港中旅證件服務有限公司現時在香港有6間辦證中心提供回鄉證相關服務，而且增設旺角證件換發臨時服務中心。

TOPick查看過回鄉證的網上預約情況，截至11月4日中午1時，現時6間辦證中心11月的預約仍然有位，但12月的預約已經全部爆滿，媽媽們如果想帶子女回鄉過新年，就要留意回鄉證的預約時間。

18周歲以下到期換發《港澳居民來往內地通行證》辦證指引



18周歲以下申請人可申請辦理有效期為5年的《港澳居民來往內地通行證》，但必須由其合法監護人陪同至香港中旅社各證件服務中心提出辦證申請，並交驗關系證明文件和監護人身份證明文件。

18歲以下換發回鄉證的申請材料

1.網上預約時須先行在網上填寫完整的申請人個人信息（網上填報未能表述的特殊情況，須現場受理時填寫聲明書如實表述）；

2.近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執，相片的詳細規格及提交辦法，請閱相片規範；

3.申請人與合法監護人的關係證明文件（法定有效的出生證明文件或監護文件）和合法監護人的身份證明文件；

4.申請人的香港身份證明文件：

具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證；交驗香港居民身份證的，須同時交驗香港簽證身份書（適用於11周歲（含）以上的申請人）；

具有中文姓名的香港永久性居民身份證和香港特區護照（適用於11周歲以下、持有香港永久性居民身份證的申請人）；

具有中文姓名的香港簽證身份書或多次有效回港證（適用於11周歲以下、未持有香港永久性居民身份證的申請人）；

5.目前持用的《港澳居民來往內地通行證》（包括原證期滿失效）；

6.外國旅行證件（如有）；

7.恢復中國國籍證書和香港特區護照（適用於曾退出中國國籍的申請人）；

8.相關改名文件或香港入境處出具的中文版登記事項證明書（適用於更改過姓名的申請人）；

9.如居港超過七年未能成為香港永久性居民身份的，須填寫聲明書說明原因。

10.審批部門審核時需要的其他文件。

回鄉證的受理時限和費用

一般來說，從受理申請到簽發證件，時限為12個工作日，5年期《港澳居民來往內地通行證》收費港幣260元；符合加急申請條件並申請加急辦理的，時限為5個工作日，加收急件費用港幣280元；

回鄉證換發提示

1.申請時須現場交驗上述申請材料原件，同時提供複印件一份，如複印的材料超過一頁的，請以A4紙雙面複印；複印通行證的正反兩面；

2. 交驗的香港旅行證件（如香港特區護照和回港證等）有效期須在6個月以上；

3.申請人目前容貌與香港身份證明文件相片差異較大或香港身份證明文件損壞的，請先更換香港身份證明文件後辦理，以免申請被拒；

4.工作日不包括週六、周日和香港公眾假期。



香港中旅證件服務各中心地址

1. 港島中心

地址：香港上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓

2. 九龍東中心

地址：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室

3.九龍西中心

地址：新界葵涌大連排道83號K83 20/22樓

4. 新界東中心

地址： 新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室

5. 新界西中心

地址新界屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00 (星期日及公眾假期休息)



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責任編輯：王明芳