外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】

▲ 南韓爆蝨患酒店桑拿室恐成重災區，民眾怕坐地鐵入戲院。

床蝨問題直捲多國，繼英法等歐洲國家後，南韓多區近日亦於學生宿舍、旅館及桑拿室等地發現「床蝨」的蹤影。有專家估計「床蝨」出現，是因疫情復常後，南韓海外遊客及至歐洲旅遊的人增加，導致「床蝨」傳入。

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據韓國傳媒報導，南韓9月起，多地陸續出現床蝨問題，先於大邱市啟明大學的學生宿舍，以及仁川市的一間汗蒸幕中發現床蝨蹤影，接著首爾市區內25個行政區中，也有18個區域通報發現床蝨，其中以龍山區最為嚴重，蹤影亦已在學校宿舍、地鐵、考試院、汗蒸幕等場所擴散，引起南韓民眾對公眾場所的恐慌。

有民眾因此表示，不敢再搭火車，還有人為此取消看電影，甚至有大學生要求學校改成線上授課，避免在宿舍裡遭床蝨侵擾。根據滅蟲公司提供的相片所見，床蝨多藏身於床墊、梳化、牆上插座甚至天花板上的煙霧感應器內，被床蝨咬過的皮膚會出現紅腫塊。

對於有民眾擔心會於冬天供應暖氣的地鐵會成為床蝨的溫床。首爾交通公社表示，纖維材質的椅子正進行高溫蒸氣清洗等定期防疫，新進的電車座椅也將以耐髒的PC複合材質代替。有專家估計，床蝨增加，很可能是外國觀光客帶來，且不排除在南韓境內大幅蔓延的可能性。

另外，首爾市政府亦公布預算5億韓元，用於預防住宿條件較差的窄巷和高級旅館等設施的床蝨擴散，這筆資金將用於購買防臭蟲用品、消毒服務、研究床蝨生態等。

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正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣