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回鄉證續期丨回鄉證11月中至12月底預約全爆 深圳續期/補領回鄉證預約+交通攻略

親子好去處 09:00 2023/11/05

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回鄉證延期政策年底到期，6個回鄉證換證中心12月預約全部額滿，深圳換領續期回鄉證預約及交通攻略。（國家移民管理局圖片）

回鄉證延期政策將於12月31日到期，國家移民局提醒市民儘早預約更換回鄉證，避免出現集中預約更換回鄉證的情況。香港中旅證件服務有限公司現時在香港有6間辦證中心提供回鄉證相關服務，而且增設旺角證件換發臨時服務中心。

TOPick查看過回鄉證的網上預約情況，截至11月4日中午1時，現時5間辦證中心11月的預約仍然有位，但12月的預約已經全部爆滿，媽媽們如果想帶子女回鄉過新年，可能要過深圳換領回鄉證。

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深圳預約辦理回鄉證步驟

假如無法預約到在香港換領回鄉證，港人最近可以北上到深圳換領回鄉證，預約的方法都非常方便，可以經微信小程序預約辦理。

1.首先在微信搜尋「深圳公安」微信公眾服務號

2.點擊「政務服務」

3.點擊「出入境業務」

3.點擊「港澳居民」進入預約版面

4. 選擇辦理地點、日期、時間

5. 填寫申請人資料

提提大家，深圳預約辦理回鄉證，最早只能提前一個月預約。

深圳11間出入境服務大廳提供換領回鄉證

深圳市現時有11間出入境服務大廳提供換領回鄉證服務，的詳細地址、電話及交通如下：

羅湖區

1. 羅湖區行政服務大廳

地址：深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳

電話：0755-84460481

交通：公交站點：10路羅湖行政服務大廳、M182路、M191路羅湖體育館;地鐵站：地鐵2號線新秀站。


2. 深圳市公安局出入境管理局

地址：深圳市羅湖區解放路4016號出入境服務大廳

電話：0755－12367

交通：地鐵紅嶺南站

福田區

1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（福田）

地址：深圳市福田區沙頭街道福強路3028號沙咀大廈福田出入境服務大廳

電話：0755-82918708

交通：公交車站上沙村站、金地花園站、沙尾站、地鐵上沙站

鹽田區


1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（鹽田）

地址：深圳市鹽田區海山街道深鹽路2092號鹽田出入境服務大廳

電話：0755-84460740

交通：公交車：沙頭角保稅區。地鐵：無

南山區

1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（南山）

地址：深圳市南山區南頭街道南山大道3018號南山出入境服務大廳

電話：0755-84466039

交通：公交車站：南山公安分局;地鐵：桃園站。

寶安區

1.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（寶安）

地址：深圳市寶安區新安街道羅田路2號寶安出入境服務大廳

電話：0755-29796260

交通：公交車站：寶安體育館東；地鐵：寶體站

龍崗區

1.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍崗）

地址：深圳市龍崗區龍城街道德政路6號龍崗出入境服務大廳

電話：0755-84468243

交通：公交車:龍崗公安分局站;地鐵：吉祥站

龍華區

1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍華）

地址：深圳市龍華區梅龍大道2283號龍華出入境服務大廳

電話：0755-85135136

交通：公交車:清湖小學;地鐵:清湖站

坪山區

1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（坪山）

地址：深圳市坪山區龍坪路1號坪山出入境服務大廳

電話：0755－84443018

交通：公交車：坪山行政服務大廳，地鐵：無

光明區

1.深圳市行政服務大廳出入境服務廳（光明）

地址：深圳市光明區光明街道德雅路298號光明區行政服務大廳出入境服務廳

電話：0755-88211301

交通：公交路線 B949、B958、B963、M336路公交車新城公園南門站、公交路線B965、M215、M525、M532路公交車牛山路站

大鵬區

1. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（大鵬）

地址：深圳市大鵬新區大鵬街道嶺南街嶺澳新村十二巷1號大鵬出入境服務大廳

電話：0755-85136100

交通：公交車大鵬站

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