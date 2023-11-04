夜尿困擾丨睡前長玩手機易致夜尿？　醫生揭開1個關鍵原因

▲ 睡前長玩手機易致夜尿？ 醫生揭1大關鍵原因

夜晚長時間玩手機，可以導致夜間尿頻? 有泌尿科醫生便表示3C產品中的藍光可能會誤導大腦，把黑夜當成白天，進而抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，導致夜間尿頻的情況，因此提醒入睡前避免使用3C產品。

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泌尿科醫師高銘鴻在Facebook表示，夜間頻尿的原因相當複雜，除了老化、腦下垂體功能異常、膀胱儲尿能力下降、慢性疾病、睡眠或情緒問題，甚至長時間使用3C產品等都可能參與其中。

高銘鴻指，3C產品中的藍光會誤導大腦，把黑夜當成白天，進而抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，導致夜間多尿的情況，使患者夜間不斷起床上廁所。另一方面，藍光亦會影響人體生理時鐘。當我們受到藍光刺激時，大腦會誤以為是白天，進而抑制褪黑激素（一種調節睡眠的荷爾蒙）的分泌，導致難以入睡。

高銘鴻因此提醒，夜間尿頻不僅僅發生在老年人身上，近年來，因夜尿就診的族群也逐漸增加，所以真的應該格外警惕。為了維護良好的睡眠品質，特別是在晚上入睡前，亦應該減少暴露於藍光的機會，像是用夜間模式、避免使用3C產品、固定作息以及使用藍光濾鏡。

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責任編輯：羅嘉欣