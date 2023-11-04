港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生

▲ 內地尖子生考入中大醫學院，自覺英文水平不及香港名校小學生。

近年來港就讀內地生人數持續增長，報讀申請人數競爭激烈，不乏內地尖子，當中更有八大院校之一在2022年申請報讀內地生競爭比率高達50人爭1個學額。港漂生因內地與香港教育方式和文化差異，要適應香港生活要付出很大的努力和堅毅力，當中辛酸只有自知。

來自四川的尖子在其小紅書分享在香港修讀醫科的生活點滴，感嘆自己高考成績雖然理想，但來到香港才驚覺在生活文化和學習經驗與同學有遠遠的距離，英文更「不如香港的名校小學生」，「被香港狠狠打了一巴掌」，發現人生的學習才剛開始。

最新影片推介：

自信來港後被打破

這位港漂尖子自稱現在香港中文大學修讀三年級醫科，在今年10月份在小紅書以「小羊做題家」開設帳號，分享自己在香港讀書的生活，期望以互聯網的力量給同路人打氣。他在過去帖文中提及在高考（內地大學入學考試）拿到 680 分。

他近日在其小紅書，以「一路做題到名校，我卻被香港狠狠打了一巴掌」發帖，分享自己出生在四川小縣城，加上有讀書緣，一直在讀書、考試和升學的循環裡「打轉」，，終成功考獲來港升讀大學。不過，他自來港後，驚覺自己十多年來在分數上建立自信和自治被打破：「我發現我人生的學習才剛開始。」

英語程度及社交能力遜色

這位港漂「小羊」雖然英語在高考考獲145分，但來港讀大學一年級時，連一封「proper」的英文郵件都寫不好，「不是行文生硬，就是詞不達意」，自覺「不如香港的名校小學生」。他發現不少同學來自精英家庭，英語講得比粤語還好。

事主在社交上更覺自己渺少，在出席重要活動，發現自己連領帶也結不好，襯衫「皺巴巴」，「而同學們都熟練而得體地穿著熨燙整齊的西裝，西裝褲腳剛好蓋到鞋面」。他在交友時更感自己是「製造尷尬的小鎮青年，一個Didn’t know how things work here的外來者」。

他提及在內地讀高中時，中學班主任跟他說學習是他唯一任務，但他現在大學同學在中學時已在歐洲遊學、在加拿大滑雪，樂器練到演奏級。他有感與香港同學一起學習，就要補回過去10多年來「只懂得埋頭做題而缺了的課」。

事主嘆道做了18年人，雖然很興奮達成夢想，來到香港這個國際大都市，卻被狠狠打了一巴掌，但他感謝這際遇讓自己意識過去生活狹窄。他現正努力「融入一個非自己原生階層的社會」。

不少網民看到帖文後都為事主打氣，「成都的娃娃都很棒的，加油同學」、、「英語不難學，比數學簡單多了。社交規則也不難學，你這麼聰明很快就能遊刃有餘的」、「厲害的人走到哪都可以重新變厲害，加油！」

亦有網民有興趣了解他學習廣東話方法，英語能力可否應付醫科學習，學費和生活費。

網民為事主注入正能量 啟發未來更多分享

事主在發文後一天，分享在前天參加了一個醫生聚會，有感來港第三年，自己的人脈和社交能力已經不輸給身邊的大多數同學，回首自己這幾年急速成長的過程，覺得有好多經驗和感受可以和大家分享，希望以自己發文當作一個新的系列送給網民。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳