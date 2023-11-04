  • 28°C
香港時間 : 20231104日 (週六) 16:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃心穎二姐丨黃心妙疑更衣室拍照引討論　心穎二家姐無懼爭議繼續派福利【多圖】

娛樂 16:09 2023/11/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

黃心穎二家姐黃心妙不時大方派福利。

黃心穎在上周搶舊愛馬國明閘結婚，嫁RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏並在元朗舉行婚禮，再次令大眾心穎以至她的家人。

心穎在家中排行最細，大家姐為黃心美、二姐黃心妙、三姐黃心慧。當中心慧當空姐並非娛圈中人，而大家姐黃心美主力當司儀及主持，不過非娛圈中的二姐黃心妙，比心穎及心美更活躍程度於網上社交平台。

在2009年，心妙與澳門商人結婚，而且夫妻十分恩愛共育有3個孩子。而成為闊太的她，平時在社交平台上載生活照，不乏出席高消費場地或外遊享受世界的照片，令人羨慕。

黃心穎結婚丨大家姐黃心美接花球　為妹妹黃心穎遮風擋雨零怨言【多圖】

點擊圖片放大
+4
+3

而且雖然現年40歲兼已是3孩之母，心妙身材卻仍保養得十分好，似乎她也頗為此自豪，因此不時在社交平台派福利，而他的丈夫也十分大方，讓愛妻展露美好身段益網友。

雖然黃心妙並非娛圈中人兼人妻，但不時於社交平台騷誘人性感照派福利，十分大方。最近，她便在社交平台泳裝大放題，連續上載多張泳照，可是當中部份性感泳照卻似乎在更衣室內拍攝，由此引起爭議。

點擊圖片放大
+27
+26

    • 不過我行我素的心美沒因爭議而改變，昨日（11月3日）她再在個人社交平台上載疑在更衣室拍的自拍泳照，把上半身向前傾並向鏡頭送飛吻，十分性感，同時她寫道：

    人生有想做的事情就去做
    不要預設或期待一個什麼樣的結果
    到最後你得到的一定是
    從一堆遺憾中開拓的思維和成長🤍

    #多不簡單 #沒有不遺憾的人生 #但必有成長 #一起進步好不好

    最新影片推介：

    靚太安樂窩
    【靚太安樂窩】專業化妝師巧手製作萬聖節便當

    精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

    撰文 : TOPick柴犬出動

    相關文章

    【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
    18:57 2023/03/21
    【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
    【頭髮保養】陳凱琳產後一度瘋狂脫髮如何解救　一文盡覽控頭油營養保濕產品拯救煩惱絲
    13:39 2023/10/16
    【頭髮保養】陳凱琳產後一度瘋狂脫髮如何解救　一文盡覽控頭油營養保濕產品拯救煩惱絲
    【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
    18:39 2023/10/12
    【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
    黃心穎結婚丨大家姐黃心美接花球　為妹妹黃心穎遮風擋雨零怨言【多圖】
    17:49 2023/10/28
    黃心穎結婚丨大家姐黃心美接花球　為妹妹黃心穎遮風擋雨零怨言【多圖】
    黃心穎結婚丨支持政府派兩萬蚊谷生仔？　黃心穎漏口風趕生B：無壓力嘅
    12:51 2023/10/29
    黃心穎結婚丨支持政府派兩萬蚊谷生仔？　黃心穎漏口風趕生B：無壓力嘅
    黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動
    12:51 2023/10/30
    黃心穎結婚丨黎太親揭出嫁未有穿裙褂原因　新手人妻心穎透露受媽媽一番話感動

    你可能感興趣

    【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
    18:57 2023/03/21
    【明星扮靚】連詩雅嫌自己仲未夠fit　Shiga靠4招維持22吋腰+105磅體重【多圖】
    【頭髮保養】陳凱琳產後一度瘋狂脫髮如何解救　一文盡覽控頭油營養保濕產品拯救煩惱絲
    13:39 2023/10/16
    【頭髮保養】陳凱琳產後一度瘋狂脫髮如何解救　一文盡覽控頭油營養保濕產品拯救煩惱絲
    【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
    18:39 2023/10/12
    【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
    黃心穎 黃心美 娛樂人物職業 KOL 演員 網絡熱話 家庭關係