黃心穎二姐丨黃心妙疑更衣室拍照引討論　心穎二家姐無懼爭議繼續派福利【多圖】

▲ 黃心穎二家姐黃心妙不時大方派福利。

黃心穎在上周搶舊愛馬國明閘結婚，嫁RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏並在元朗舉行婚禮，再次令大眾心穎以至她的家人。

心穎在家中排行最細，大家姐為黃心美、二姐黃心妙、三姐黃心慧。當中心慧當空姐並非娛圈中人，而大家姐黃心美主力當司儀及主持，不過非娛圈中的二姐黃心妙，比心穎及心美更活躍程度於網上社交平台。

在2009年，心妙與澳門商人結婚，而且夫妻十分恩愛共育有3個孩子。而成為闊太的她，平時在社交平台上載生活照，不乏出席高消費場地或外遊享受世界的照片，令人羨慕。

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而且雖然現年40歲兼已是3孩之母，心妙身材卻仍保養得十分好，似乎她也頗為此自豪，因此不時在社交平台派福利，而他的丈夫也十分大方，讓愛妻展露美好身段益網友。

雖然黃心妙並非娛圈中人兼人妻，但不時於社交平台騷誘人性感照派福利，十分大方。最近，她便在社交平台泳裝大放題，連續上載多張泳照，可是當中部份性感泳照卻似乎在更衣室內拍攝，由此引起爭議。

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不過我行我素的心美沒因爭議而改變，昨日（11月3日）她再在個人社交平台上載疑在更衣室拍的自拍泳照，把上半身向前傾並向鏡頭送飛吻，十分性感，同時她寫道：

人生有想做的事情就去做

不要預設或期待一個什麼樣的結果

到最後你得到的一定是

從一堆遺憾中開拓的思維和成長🤍 #多不簡單 #沒有不遺憾的人生 #但必有成長 #一起進步好不好

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