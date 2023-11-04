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靚媽港姐｜3孩之母陳凱琳索爆大解放　Grace施睡衣誘惑身材有睇頭【多圖】

娛樂 16:24 2023/11/04

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陳凱琳（Grace）大派福利！

港姐冠軍陳凱琳（Grace）自2018年與鄭嘉穎結婚後，成功4年抱3，一家十分幸福！淡出幕前轉型做KOL的Grace，在昨日（3日）在社交網上分享身穿性感睡衣的靚相，見其身材「再發育」，甚為誘人！

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Grace大方派福利

Grace分享一輯睡衣相，身穿吊帶低胸睡衣的她，擺出意態撩人的姿勢，更展現事展線，身型絕不似3孩之母呢！

她以英文留言：「當我年輕的時候，我一直相信30歲的時候，我會如此確定、自信，確信我是誰。但猜猜怎麼了？很多日子裡，我仍然感到被困在籠中，為自己的身份而苦苦掙扎，比我承認的還要多。但這就是成長的美妙之處，你永遠不知道即將發生甚麼事，你所做的每一個決定，都會影響成為怎樣的人。因此我不擔心，而是會盡力與現在的的和平共處。」

網民大讚Grace：「靚到塊鏡都裂埋」、「仲係好年輕好吸引啦」 、「好正」。

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被封「最平胸港姐」

參加2013年港姐競選勇奪冠軍的陳凱琳，曾被冠以「最平胸港姐」稱號。

事實屬骨感型女生的Grace透過穿搭來改善，愛以透視裝或露背裝來散發性感，甚至會玩「黑絲誘惑」。

今年4月，Grace與同齡的麥明詩出席美食活動，二人不約而同穿上吊帶裙示人，身穿紅色低V裙的Grace被網民指胸部顯然下垂了，更說是生了3個小孩「愛的印記」。

對此，她接受TOPick訪問時，坦言絕對不會介意，盡展大方及高EQ。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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