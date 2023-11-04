【女悅醫美】消息：新增2名女子被捕　據知為打消脂針美容師

「女悅醫美」消脂針感染膿腫分枝桿菌案，警方再拘捕多2名女子，目前累計4名女子被捕。據了解，最新被捕的2人，是早前被通緝的是26歲美容中心主任，另一人則是27歲美容師。

警方昨日(3日)在長沙灣拘捕一名27歲本地女子，涉嫌無牌行醫；又在中區拘捕一名26歲姓歐女子，涉嫌協助無牌行醫，2人正被扣留調查。據了解，其中一人是「女悅醫美」的美容主任，有事主認出她曾負責注射，但她並非註冊醫生。

警方早前已經以涉嫌非法管有第一部毒藥等，拘捕2名女子，包括美容院「女悅醫美」的27歲負責人，她擔任董事的「自然肌香港有限公司」，註冊地址是「女悅醫美」其中一間分店。另一人是36歲美容師，她是「渼生堂」註冊公司「Ching's Beauty Limited」的董事。

最少15名女子在美容院「女悅醫美」(Gals Glam Beauty或Gals Glam)，以及「渼生堂」(Ching's Beauty)打消脂針後，懷疑感染膿腫分枝桿菌。衞生防護中心再次呼籲，任何曾在「女悅醫美」幾個處所接受消脂注射的人士，如出相關病徵，應立即求醫或致電熱線21252372。

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