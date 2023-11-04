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移民潮｜同一間學校8位老師移民 英國再聚首揭︰連校長都走了

升學教育 17:32 2023/11/04

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來自同間學校8位老師移民離開香港。

香港連續4年移民潮，不少父母為了子女將來有良好的教育，不惜舉家移民英國，近日有移英港人在facebook專頁「英國香港人生活交流區」中分享炮製香港特色美食——膶腸臘腸香菇滑雞煲仔飯，原來是昔日的學校老師聚舊飯局，不過卻因而揭發現同一間學校竟有8位老師舉家移民英國，樓主還提到該校的「校長也走了」。

樓主在移英港人在facebook專頁「英國香港人生活交流區」中，寫上︰「今晚老婆舊同事飯聚，一間學校8個老師移英，8個家庭個個都有小朋友」，更談及近日香港的施政報告，包括兩萬元鼓勵生仔及搶人才政策。

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校長也移民

有網民看到帖文留言「校長慘了」，因為一間學校突然走了多個教師，難免出現人手短缺問題。不過她卻指補充指出連「校長都走」，又說不少學校都面對這個難題，「據我所知，好多間都係咁」。

有網民好奇問︰「唔明成6萬、7萬一個月，做乜走？嚟到英國又要由基層做起」，有網民就突破盲腸指出︰「喺香港就算月入10萬，做一世都住唔到house同養兩架車啦！」、「而且，今日你需要搵6萬、7萬1個月，人哋已經袋住10年呢個價」，更有網民提到香港移民越來越多︰「我係最早嗰批來。21年3月，嗰時我個city（城市）係無香港人，而家（英國）真係好多香港人，睇樓都見到兩批排隊......」。

樓主更表示其實不只教育，香港其他的專業人士也受移民潮影響︰「每個行業都斷層，問題已經逐漸浮現」，有網民指「汽車業」也出現類似情況。不過，也有網民指只是某些行業受影響︰「我身邊無咁嘅情況......移民嘅舊同事只有IT（資訊科技）人」。

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