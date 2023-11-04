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腦中風丨17歲少年凌晨突中風　醒目愛犬1個舉動及時救命 【附中風成因及先兆拆解】

都市病 16:56 2023/11/04

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

17歲少年凌晨突中風，醒目愛犬1舉動及時救命。

家有愛犬如有一寶！美國一名17歲Gabriel少年於凌晨時份，突然中風，幸得家中愛犬及時察覺異況，即時叫醒少年父母，才成功及時將年輕主人送院搶救，救回一命。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

綜合外媒報道，今年8月26日凌晨5時許，美國德克薩斯州一對夫婦於睡夢中，突然被家中1歲牧羊犬Axel的吠聲叫醒。女戶主初時還以為是愛犬扭計想出外散步，眼見Axel十分緊張，又爬上床又伸前爪，於是便著丈夫帶牠外出時，惟男戶主一步出房門，Axel隨即衝向少主人Gabriel房門前坐下，不肯離去。

男戶主見狀隨即打開房門查看，驚見繼子Gabriel出現了疑似中風症狀，不但說話含糊不清、視力受損、無法行走，同時右側身體失去知覺，他於是急忙將Gabriel送院搶救。腦神經專科醫生Dr. Sabih Effendi表示，Gabriel到醫院時已完全失去說話能力、身體右側難以行動；經腦血管造影檢查，證實他是因為自發性血管剝離，導致中風，幸而及時發現，透過治療後已無生命危險。目前Gabriel經職業和言語復康治療後，已迅速恢復，有望不久之後重返校園及踢足球。

中風類別及成因

養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮過去接受TOPick訪問時便表示腦中風可分為「缺血性中風」及「出血性中風」，約八成患者屬缺血性中風，因腦血管栓塞引致；而出血性中風俗稱「爆血管」，則由腦血管爆裂出血所導致。

中風的高危因素眾多，大多由於血管硬化、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等引起。經常捱夜、缺乏睡眠，亦會增加心血管疾病、三高的風險，間接提高中風的機率。

一招判斷中風先兆

吳醫生介紹，中風大多是突發性，不過在出現中風前，尤其是缺血性中風，約有15至20%患者曾出現小中風，而小中風的徵狀與中風相同，患者和旁人可透過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

談：病人忽然言語不清

笑：病人面部表情不協調，或嘴歪

用：半邊手腳出現麻痹、無力的情況，或走路時步履不穩

兵：當出現以上症狀，應儘早找「救兵」，報警求助

中風嚴重性

吳醫生提到，中風是導致成年人永久傷殘的主要原因之一，若一條主幹腦血管阻塞，每分鐘會約有200萬個腦細胞死亡，而中風造成的身體機能喪失，視乎大腦受損的位置。

他指出，如中風發生在左腦，會影響右邊身體的活動能力，反之亦然。另外，由於大部分人的語言區在左腦，如語言區受影響，有機會引致失語。如果小腦受損，會影響患者的平衡能力；若後腦視覺區受損，則會造成半盲、視野缺損的情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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