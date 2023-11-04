聲夢小花｜鍾柔美完成考試解放鬆一鬆　學霸Yumi素顏學生Look曝光【多圖】

▲ Yumi考完試了！

現年16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），在10月尾在IG限時動態透露正值考試期的自己長了暗瘡，令一眾粉絲大感心痛。

在昨日（11月3日），Yumi「上水」指自己已完成Pre-Mock﹐並晒出與朋友的素顏校服照，盡展其校花級顏值！

聲夢小花丨鍾柔美考試期「出事」惹網民心痛 Yumi追夢兼顧學業曾考全班第一【多圖】

Yumi試後鬆一鬆

完成考試的Yumi心情大靚，回顧與同學逛街的合照，也令她的素顏學生Look曝光！

從相中所見，素顏的Yumi膚況不錯，未見有早前的暗瘡問題。

網民在討論區分享Yumi的校服照，惹來網民留言：「如果起中學生嚟計 Yumi的確係超班嘅 中學生大把未識打扮」、「真素顏 唔錯」。

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中五考全班第一

現為中六生的Yumi，積極為DSE備戰，她早前曾指自己因上學、補習、補課，每天只睡5、6小時，壓力兼睡眠不足！

不過，Yumi似乎未必會完全「唔見人」，她曾透露：「想間中出嚟做嘢見吓大家」。有意在香港修讀工商科的Yumi，在中五時曾考獲全班第一名，並強調自己把學業放在首位。

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Yumi前途無可限量

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

她繼今年推出歌曲《y2k還襯我麼？》後，於9月初推出新歌《下一個暑假》。

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