父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女

▲ 網紅人妻與年長32歲的富商夫育22位孩子和期望生 105 子女(照片來源：IG@batumi_mama)

全球多個地區生育率下降，港府在今年以向每名初生嬰兒的父母派發兩萬元津貼，鼓勵生育，成為社會熱話，但市民反應未見積極，但歐洲國家格魯吉亞（Georgia）一名26歲媽媽與相差32年的富豪丈夫，則渴望組織逾百名小朋友的大家庭。除了首次婚姻誕下1名女兒外，這位母愛滿滿的人妻與再婚的58歲富豪丈夫，花費47萬拉里（約136萬港元）先後聘請多名代母誕下21名孩子，22名子女年齡由2歲至8歲，他們的終極目標是生下105名子女。

不過好景不長，自從丈夫被捕入獄，這位媽媽要獨自承擔育兒職責，出書分享自己心路歷程，更開設instagram 帳戶分享湊 BB 日常點滿滴，吸引了23.2萬名網民追蹤，因而成為網紅，其instagram 帳戶吸引約23.2萬網民追蹤。

最新影片推介：

來自俄羅斯莫斯科的26歲網紅克里斯蒂娜（Kristina Ozturk），在首段婚姻中誕下1名女兒維多利亞（Victoria），今年8歲。她離婚後，在格魯吉亞沿海小鎮巴統（Batumi）度假期間，認識經營房地產、運輸和酒店業務的58歲富商加利普（Galip Ozturk）共譜戀曲。

加利普在1996年被控謀殺罪而被判終身監禁，但他一直否認控罪，2018年潛逃去土耳其，繼而再流轉到格魯吉亞。兩人因互相欣賞而結婚，克里斯蒂娜直言對加利普一見鐘情，認為他是「導師、嚮導和童話般的王子」，加利普則大欣賞克里斯蒂娜是理想的太太，

容易相處，嘴唇總是掛住微笑，但同時顯得害羞和神秘感。好像一顆未切割的鑽石，內心純潔善良。

他們婚後居於巴統一幢3層樓高的豪宅，因渴望擁有兩人共同孩子，所以他們計劃每年生下一名孩子，但很快就發現不足以滿足他們需求。因此，兩人聘請代母生孕育子女，以實現組織一個龐大家庭的夢想。

由2020年3月至2021年7月期間，兩人向多位代母支付47萬拉里（約136萬港元），先後生下21名孩子。

夫婦要養育多名子女費用不少，單單是每年在16名保姆身上花費22萬拉里（65萬港元），嬰兒用品 (包括20袋尿片和53包奶粉) 每周花費為1.3拉里（約3.8萬港元）。

去年5月，加利普被警方發用在家中藏有大量毒品，加上揭發他涉嫌逃稅、偽造貨幣和洗黑錢，被捕過程由當地電視台播放，他在藏毒案中被判入獄8年，克里斯蒂娜被迫成為「單親媽媽」。

由於她要獨自承擔育兒責任，加上很難向長女解釋繼父被捕一事，丈夫又不在身邊，令她十分寂寞，故常在 instgram 抒發情緒。幸得親友安慰，她緋終重新出發生活，不時在instagram交代子女近況和育兒日常點滴，包括拍攝家庭短片和為子女舉行生日會，至今吸引了約23.2萬網民追蹤。

她在今年 2 月更出書分享自己心路歷程，包括成為22名子女的媽媽感受，旨在「一點一點收集和整理對年輕父母最重要的資訊」。

現時克里斯蒂娜未肯定是否繼續生育105名小孩的願望，最優先要做的事是照顧好22名年幼子女。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳