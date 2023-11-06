【移民勝地】英媒爆香港移民新據點 倫敦Sutton變「小香港」房價漲20%

▲ Sutton成為了港人的熱居地，變身「小香港」。

香港近年的移民潮成為熱門話題，於BNO Visa政策推動下，移英的港人已逾10萬。不少人以為港人都傾向聚居曼城，但原來自2021年起，有逾4千港人選擇了倫敦的Sutton，貪這裏平租、校網好及購物方便。英國媒體預測，倫敦Sutton是不斷增長的香港社區，故又被稱為「小香港」。

▲ Sutton成為了港人的熱居地，變身「小香港」。

近日英國主流媒體《每日郵報》的關注報道，訪問了多位移英港人Youtuber及家庭，分享他們在英國的生活見聞。英媒指出大部份英國人都歡迎香港人，更有居民表示與不同背景的移民聚居在一起，可以讓社區變得更加多元化。除了Sutton，Kingston、Harrow、Ealing、Reading、Southampton及 Brighton等地，都是港人喜歡的落腳點。

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貪租平購物方便

倫敦Sutton之所以吸引不少香港人，皆因當地的房租較平，而且校網好，周圍環境的綠化空間亦足夠，此外，由於社區的交通相對方便，周圍的商店也種類繁多，方便購物，節省不少時間，故十分適合講求效率的香港人。根據 Foxtons 房地產代理商表示，為了「招呼」香港來的住客，他們的分店裡特別掛上了「廣東話服務」的招牌，也由於這個社區的房子需求明顯上升，平均房價已經漲了15%至20%，一個三房的單位的售價已飆升到55至60萬英鎊(約港幤532.6萬至58.1萬)之間。

▲ 有大量的綠化環境。

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