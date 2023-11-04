咔嚓中歐丨楊潮凱無心插柳奪攝影相　港姐梁凱晴穿素白長裙展發仙氣【多圖】

▲ 楊潮凱與梁凱晴主持節目《咔嚓中歐》。

J2在今晚（11月4日）起逢周六播出由楊潮凱、港姐梁凱晴（Carina）主持的新節目《咔嚓中歐》內，由「入坑攝影」超過10年的楊潮凱，帶住另一位攝影新手、有「翻版楊采妮」之稱的梁凱晴，去到德國及奧地利的攝影師蒲點，以攝影迷角度認識當地名勝，結識同樣熱愛相機的當地人，更會用生動有趣的方式，分享各種攝影技巧，為觀眾發掘另類旅遊樂趣。

《咔嚓中歐》今晚第一站兩人會去到德國柏林取景，Carina以攝影初哥身份參與節目，笑說︰「第一次接觸相機係同屋企人去旅行，想影低風景，所以去買咗一部細相機，帶住周圍影。」 她並覺得攝影是用來記錄生活，留住美好回憶。

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女神任模特兒

Carina此行另一重要任務，就是擔任楊潮凱的攝影model。節目中，參觀Carina房間時，她興奮展示隨身攝影器材，還有幾件戰衣。

當介紹到一件素白連身裙時，卻略帶靦腆的說︰「係潮凱大師叫我著嘅，成身都係白色，我就覺得好似女鬼，係一套跳舞攝影造型嚟嘅，希望到時唔好似貞子咁啦……我咁樣講會唔會唔係咁好呀，好似話緊佢咁。」

當然Carina的擔心是多餘，她即場睇返作品時露出讚賞的眼神，就知道收貨。其實楊潮凱已累積超過10年攝影功力，他接受訪問時說︰「大學已經有修讀攝影，嗰時仲係影菲林機，所以每次按快門前，都會好細心思考同去觀察。」

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楊潮凱奪攝影獎

早前他無心插柳參加有「攝影界奧斯卡」之稱的IPA（International Photography Awards）大賽，憑一張名為「A Mysterious Lake」作品，贏得Honorable Mention榮譽。

楊潮凱仍難掩開心地回憶表示︰「其實好有趣，有日社交媒體pop up咗呢個比賽出嚟，見到好多出色攝影師都有參加，自己就交咗幅作品去參加。之前未參加過任何比賽，諗住入圍已好開心，仲贏到獎當然係好大鼓勵。」

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他笑言，專注影風景同人像攝影，除囡囡Catherine是御用model外，平常都會為藝人朋友拍照，放上社交媒體分享。

楊潮凱表示，今次節目最大得着，是到德國參觀某名牌相機廠的總部，有潮聖的感覺。

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