  • 27°C
香港時間 : 20231104日 (週六) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潛行丨劉德華率全體演員出席發布會　家棟感激華仔知遇之恩

娛樂 17:48 2023/11/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

劉德華新片《潛行》在金雞電影市場舉行記者會。

由劉德華監製及主演的犯罪動作電影《潛行》，在內地將於12月19日上畫，香港則在明年1月11日跟觀眾見面，而眾主要演員亦旋即展開宣傳活動。

在今天（1月4日）在廈門舉行的金雞電影市場，就有《潛行》「今年最狠的」發布會登場，劉德華率領導演關智耀，領銜主演的林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟，以及有份參演的任達華、姜皓文、劉俊謙及朱鑑然列陣，為電影壯聲勢。

潛行丨劉德華新片角色突破過往形象　與林家棟彭于晏劉雅瑟過招

家棟見識華仔有幾狠

發布會率先揭秘電影內幕，華仔被一眾演員稱為最「狠」人物，演出夠狠外，作為監製，他對作品及自己要求亦一樣狠。而發布會另一主題是「傳承」，眾演員都透過舊照，憶起跟華仔之間的淵源，家棟就感謝華仔帶他走入影壇，感激當年知遇之恩。

身兼監製和男主角的華仔，由《潛行》構思劇本階段經已參與，見證電影由零開始。

華仔除在演出戲中奸角林陣安狠勁一面外，做監製亦不心軟，與華仔合作超過廿載的家棟，就表示早已見識華仔的狠：「從第一天我離開電視台的時候，他不讓我拍電視劇，狠！他讓我要慢慢重新開始，狠！到現在他做監製了，更狠！他每天都看著導演，怎樣調節我們去表演，我們很大壓力的。」

導演感謝華仔提攜

至於戲中飾演警察的Eddie就指華仔演出時相當狠勁，他憶起戲中一場他跟演上司的任達華，盤問華仔時的場面，Eddie就指被對方嚇倒：「我記得是突然在排練的時候，他們就吵起來，然後華仔哥呢，就拿椅子就用力的扔到牆上，差點砸我，兩個對峙那個當下的我嚇到了，差點我出戲，差點就真的以一個影迷的身份，勸兩位不要打架。」

而導演關智耀就感謝華仔提攜，指他「狠」大膽讓他從攝影師崗位，轉為導演做執導《潛行》。

台上另一環節，就是一眾演員翻出與華仔合照，道出與對方的緣份。華哥任達華跟華仔相識40年，台上屏幕就播出二人在電視台合作的劇照，華哥就坦言見到華仔依然活躍影圈，自己不敢輕言退休。

華仔劉雅瑟早曾合作

原來，劉雅瑟早在約10年前拍《失孤》時，已跟華仔合作過，台上望住劇照，雅瑟就笑指上次飾演「接生婆」，今趟新戲就演華仔妻子，名正言順戲中為他誕子，又提到自己前作《智齒》，角色被林家棟追捕，今次反而家棟演華仔手下，自己不用再被對方嚇怕，皆因背後有華仔撐腰。

另外，黑哥姜皓文及朱仔朱鑑然同樣以《拆彈專家》劇照回憶跟華仔的合作，黑哥感激華仔給予機會，令他首奪金像獎最佳男配角。

朱仔則難忘初次熒幕上跟華仔合作，形容當時感到難以置信。 在戲裡飾演華仔犯罪集團手下之一的劉俊謙，就以一張後台相片勾起與華仔的緣份，他指當時剛剛演出完舞台劇：「我印象中很深刻是記得華哥，是第一個站在後台等我們的人，有時候表演完整整兩、三個小時，很辛苦的。然後當你接受到如此大的鼓勵的時候，是會是很感動。」

一直栽培後輩

在演藝圈42年的華仔，一直都出心出力栽培後輩，家棟就是其中一個被華仔提攜的演員，二人一共合作超過17部作品，華仔對此表示：「我一直有個夢想，我希望他能夠成為我公司的男主角，電影《風暴》的出現就是因為這樣。」

家棟亦感激華仔知遇之恩，指從對方身上學懂不只做一個演員，更學會如何做人。兩位更即場重現當年合演作品《兄弟》中，其中經典一幕，二人眼神動作神還原，盡顯多年來的默契。

發布會尾聲，華仔跟導演率領一眾演員拍攝大合照，而華仔對作品亦充滿信心，與眾演員期望《潛行》口碑載道，票房大賣：「我們從劇本就用心去寫，然後我們用心演，希望大家一起用心去看。」

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

專題影片
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高　坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】
18:27 2023/08/25
【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高　坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】
【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作　金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！
12:03 2023/08/17
【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作　金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！
【金手指】北京舉行發布會　梁朝偉劉德華回望40年來合作往事
19:37 2023/08/17
【金手指】北京舉行發布會　梁朝偉劉德華回望40年來合作往事

你可能感興趣

【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高　坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】
18:27 2023/08/25
【1/X劉德華的藝術空間】劉德華讚女兒畫畫唱歌造詣高　坦承曾與劉向蕙透過藝術建立溝通【有片】
【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作　金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！
12:03 2023/08/17
【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作　金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！
【金手指】北京舉行發布會　梁朝偉劉德華回望40年來合作往事
19:37 2023/08/17
【金手指】北京舉行發布會　梁朝偉劉德華回望40年來合作往事
劉德華 林家棟 劉俊謙 姜皓文 劉雅瑟 彭于晏 電影 監製 導演 白日之下