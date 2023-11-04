【擢升樞機】周守仁履任樞機主持講道　引福音籲尊重性小眾

天主教香港教區主教周守仁履任樞機，今日(4日)下午在半山聖母無原罪主教座堂舉行求恩彌撒，數百名信眾參與，包括前行政長官林鄭月娥等和公務員事務局長楊何蓓茵。

周守仁說，教友到來是對他最大的祝福及鼓舞，教會首先要是生活戰場上的「療傷站」，信徒是橋樑。人人都是平等被愛，應給予尊重，無分種族、文化背景等，亦不論政治或其他取向、包括性小眾，信徒其中使命，要為修和、共融而努力。

另外，天主教香港教區公布，北京教區主教李山應周守仁回訪邀請，將於本月14日訪問香港教區5天。周守仁說中聯辦有積極提供協助。至於中梵關係，周守仁指，雙方可能有誤會，希望有更多溝通，避免因為彼此的假設影響關係。

周守仁又指，2019年反修例風波後，社會有很多傷口未療癒，現時只是掩蓋著，需要用愛修和，而指責他人犯錯很容易，但也應該反思自己有否犯錯，教會也要學懂聆聽和尊重不同聲音。

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