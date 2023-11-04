此情不再丨洪卓立與Hillary結束年半情　立立：我們因了解而分開

▲ 洪卓立與劉沛蘅分手。

歌手洪卓立（Ken）在去年1月時被網民發現曾於IG限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）攬着小狗的相片，疑放閃暗示拍拖。

後來，Ken在去年3月30日在IG中公開與Hillary的戀情，並已發展至同居，又大方以「情侶檔」出席活動。

可惜，在今日（11月4日）下午約6時，Ken、Hillary在IG限時動態宣布「分」訊，震驚網民！

洪卓立：我們分開了

Ken、Hillary在IG限時動態上載相同的富士山風景相，公開「分」訊：

我們分開了 我們因了解而分開， 沒有摻雜其他的沙石， 我們會繼續前進， 向自己的夢想進發！ 我們承諾好好愛自己， 互相真挈的祝福大家未來有更美好的人生。

而Hillary也把昔日的放閃照刪去，對上一次「合體」現身是今年5月的米線店活動，當時Hillary更不小心地稱Ken為「阿B」。

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因打牌而認識

Hillary曾在IG「你問我答」公開與Ken的相識原因：「大家應該都以為我哋係拍MV識，其實我哋係打牌識」，並上載一段Ken對著手機鏡頭笑的短片。

粉絲也好奇她平日如何稱呼男友，Hillary上載親身示範的「女友視角」短片，寫道：「平時就叫阿b，嬲嗰陣會叫全名，但其實我平時好少叫佢」。

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