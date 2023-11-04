【共創明Teen】首屆畢業典禮今日舉行　馬會祝賀學員表揚友師貢獻

▲ 香港特別行政區政府政務司司長陳國基(左)向香港賽馬會主席利子厚(右)頒發「策略夥 伴大奬」證書及奬盃，感謝馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持。

香港特別行政區政府去年推行「共創明『Teen』計劃」，招募2,800位來自弱勢社群家庭的青少年，以助他們擴闊眼界、增強自信、建立正向人生觀和訂立人生目標，並增加上流機會。 計劃除了涵蓋個人發展訓練及財政支援外，亦為每位學員配對一名義務友師，與學員分享人生經驗和指導他們規劃未來。

計劃於今日(4日)假香港會議展覽中心舉行首屆畢業典禮，祝賀學員完成計劃，以及表揚一眾友師和支持機構的貢獻。香港賽馬會主席利子厚亦有出席典禮，以表支持，並感謝每位參與友師計劃的馬會員工，在工餘時間與學員分享經驗。

在典禮上，香港特別行政區政府政務司司長陳國基與民政及青年事務局副局長梁宏正向一眾友師，包括馬會友師 ─ 賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈與資訊科技合約及夥伴項目管理執行經理洪燕媚頒贈「親切關懷奬」，表揚她們對學員的細心指導。

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馬會作為計劃策略夥伴副主席之一，透過其慈善信託基金撥款支持計劃。過去一年亦邀請逾900位學員和他們的友師參觀旗下設施，包括馬醫院、屯門公眾騎術學校、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、跑馬地會所及大館等。此外，馬會共推薦25名員工及馬會獎學金得主成為友師，與學員分享人生經驗。

一如其他慈善捐助項目，馬會對「共創明『Teen』計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

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