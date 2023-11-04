毒舌大狀丨黃子華吳煒倫與東京影迷見面　子華神稱如不獲邀演續集：Everything is wrong！

▲ 《毒舌大狀》導演吳煒倫與黃子華身在日本東京。

《飯戲攻心2》在昨晚（11月3日）舉行記者會，可是黃子華沒有出席，至於陳氏一家的「大佬」黃子華會否在片中登場，該片導演陳詠燊（Sunny）表示：「今集大佬就厲害喇，佢喺上集結尾聽咗媽媽話，『打開門、行出去、去遠啲』，去咗外國搵自己嘅人生目標。」

其實在《飯戲攻心2》舉行當日，黃子華正身在日本東京。《香港映畫祭 Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema》在東京舉行，選映《風再起時》、《七月返歸》、《命案》、《毒舌大狀》、《望月》，黃子華、吳煒倫、鄭保瑞、林家棟、翁子光、李靖筠等，飛往當地與影迷見面。

飯戲攻心2丨原班人馬演續集獨欠黃子華 導演陳詠燊解釋子華神去向：今集大佬厲害喇！

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被問《毒舌》會否開續集

黃子華、吳煒倫出席映後分享，有觀眾問《毒舌大狀》會否拍續集，身兼此片編劇的導演吳煒倫直言：「暫時唔會諗續集，因為《毒舌大狀》這個劇本寫了年半時間，這是非常地獄的過程，我唔想去多次地獄。」

至於子華即引用片中金句幽默回應︰「但若然佢係會拍續集，而唔搵我……Everything is wrong！」引得全場拍手歡呼。

另外，因為《毒舌大狀》正在東京上映，導演吳煒倫在當地放映《毒舌大狀》的戲院與觀眾見面，並抽出現場幸運觀眾送出一張全員簽名小海報 。

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