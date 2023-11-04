  • 26°C
香港時間 : 20231104日 (週六) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

毒舌大狀丨黃子華吳煒倫與東京影迷見面　子華神稱如不獲邀演續集：Everything is wrong！

娛樂 15:06 2023/11/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《毒舌大狀》導演吳煒倫與黃子華身在日本東京。

《飯戲攻心2》在昨晚（11月3日）舉行記者會，可是黃子華沒有出席，至於陳氏一家的「大佬」黃子華會否在片中登場，該片導演陳詠燊（Sunny）表示：「今集大佬就厲害喇，佢喺上集結尾聽咗媽媽話，『打開門、行出去、去遠啲』，去咗外國搵自己嘅人生目標。」

其實在《飯戲攻心2》舉行當日，黃子華正身在日本東京。《香港映畫祭 Making Waves - Navigators of Hong Kong Cinema》在東京舉行，選映《風再起時》、《七月返歸》、《命案》、《毒舌大狀》、《望月》，黃子華、吳煒倫、鄭保瑞、林家棟、翁子光、李靖筠等，飛往當地與影迷見面。

飯戲攻心2丨原班人馬演續集獨欠黃子華　導演陳詠燊解釋子華神去向：今集大佬厲害喇！

點擊圖片放大
+7
+6

被問《毒舌》會否開續集

黃子華、吳煒倫出席映後分享，有觀眾問《毒舌大狀》會否拍續集，身兼此片編劇的導演吳煒倫直言：「暫時唔會諗續集，因為《毒舌大狀》這個劇本寫了年半時間，這是非常地獄的過程，我唔想去多次地獄。」

至於子華即引用片中金句幽默回應︰「但若然佢係會拍續集，而唔搵我……Everything is wrong！」引得全場拍手歡呼。

另外，因為《毒舌大狀》正在東京上映，導演吳煒倫在當地放映《毒舌大狀》的戲院與觀眾見面，並抽出現場幸運觀眾送出一張全員簽名小海報 。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish【有片】
18:47 2023/01/04
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】

你可能感興趣

【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
12:42 2023/01/13
【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民　黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷【有片】
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish【有片】
18:47 2023/01/04
【毒舌大狀】王丹妮廖子妤再合作關係逆轉　Louise演囚犯超入戲：想掐死Fish【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
吳煒倫 黃子華 電影 編劇 導演 演員 日本 東京