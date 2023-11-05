泥鯭太太丨黃心穎成人妻後首晒水著　照片被指暗示湯洛雯惹熱議

▲ 黃心穎與獨角獸合照引起討論。

剛剛成為RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏太太的人妻黃心穎於IG分享水著照片，照片中的獨角獸水泡成為網民焦點，皆因獨角獸是「靚湯」湯洛雯的最愛，而黃心穎與反轉了的獨角獸同框引起大家無限聯想。

黃心穎的一舉一動向來都是網民的關注點，今次心穎的水著照很快便成為大家的熱話。

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黃心穎想做KOL？

黃心穎於IG寫道：

網紅唔易做🙃

照片中，換上水著的黃心穎於泳池內與反轉了的獨角獸水泡留影，掩着口亦難以遮蓋美好心情。

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獨角獸代表靚湯？

眾所週知獨角獸是黃心穎昔日好姊妹湯洛雯的最愛，心穎的前度馬明與靚湯以馬仔公仔及獨角獸公仔作定情公仔，於網上大放閃光彈。

如今心穎與反轉了的獨角獸水泡合照，有網民認為獨角獸水泡代表着靚湯，覺得心穎意有所指。

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