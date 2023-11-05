癌症殺手｜男子無胃痛僅出現1症狀　求醫揭患末期胃癌一個月即離世

▲ 男子無胃痛僅出現1症狀，求醫揭患末期胃癌，一個月後即離世。

胃癌是本港10大癌症殺手之一，在2020年，年殺613人。台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘近日就分享一宗病例，指一名40歲女性及其父親先後患上胃癌。錢醫生引述本年度醫學期刊的一項美國大型研究，指出胃癌有一高危因素，越早接受治療，罹癌風險平均可降63%。

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據Facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」，日前分享一宗案例，指最近為一名40歲女病人進行超聲波檢查時，留意到女病人的肚子上有一條長長的開刀疤痕，錢醫生於是便詢問她是否曾開刀。而女病人回覆指，自己3年前因為胃癌開刀，現在已經全癒，並在追蹤病情當中。

錢醫生對病人如此年輕就患胃癌感驚訝，於是就問對方是否有家族病史。結果女病人反問他：「我爸爸有胃癌算不算是有家族史？」錢醫生回覆「當然算是」，女病人則補充指：

可是我的爸爸比我還要晚得胃癌⋯他是去年得胃癌，不到半年就走了⋯

女病人續指，自己的父親是在去年夏天雙腳開始水腫，曾就醫檢查，檢驗肝和腎功能都沒有發現問題，即獲處方利尿劑消腫。當時女病人的父親以為只是天氣熱、胃口差、水喝太多才造成水腫，結果過了幾個月都沒有消水腫，其後做超聲波檢查才發現肝臟有多顆腫瘤，進一步才發現胃癌已擴散至肝臟和腹膜，病情快速惡化，一個多月後就離世。女病人感嘆表示：

爸爸真的從頭到尾都沒有胃痛，他的胃一向很好，我們家人都沒想到⋯一直以為是腎臟的問題。我自己得胃癌的時候是每天胃痛⋯沒想到爸爸比我還嚴重⋯

錢醫生指出，胃癌成因眾多，壓力大、吃太鹹、吃醃漬食物、家族遺傳、幽門螺旋桿菌感染、有胃潰瘍病史、A型血型等等都是危險因素。錢醫生續提醒女病人：

爸爸和妳都有胃癌，妳一定要注意還有沒有幽門螺旋桿菌感染，細菌很容易在家人間傳染，導致胃癌，吃藥將細菌殺死可以減少胃癌發生。

錢醫生引述今年5月《胃腸學期刊》（Gastroenterology）一項美國大型研究，在長期追蹤71萬人發現，不治療幽門螺旋桿菌的人患上胃癌的風險高達6倍，而有治療幽門桿菌的人風險可降至2.6倍。因此越早接受治療，罹癌風險越低，平均可以下降63%。

另外，錢醫生亦指出，胃癌症狀比例出現得最多的是「體重減輕」，佔62%；其次才是腹痛，佔52%；以及噁心、吞咽困難、胃出血、易有飽足感等。他解釋，因為胃癌會影響營養吸收，血液中蛋白質下降，四肢末端就容易水腫，若加上腹腔有淋巴結轉移，將會導致下肢淋巴液回流受阻，更是會引起腳腫。因此錢醫生在文末指出：

病患寶貴的經驗告訴我們，即使到了胃癌末期都可能不會胃痛，一旦出現吃不下、容易飽、腳水腫就是警訊了！

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責任編輯：羅嘉欣