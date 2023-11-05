巴士爭執︱15歲仔用小童八達通遭車長揭發喝令落車　母親護兒鬧態度惡劣：細路仔唔識嘢

▲ 15歲仔用小童八達通，被車長揭發，母親護子指摘車長態度差。

根據八達通的官網，現時，年齡介乎3至11歲的小童可使用小童八達通搭乘港鐵、九巴、城巴、新巴及新渡輪。一旦超過11歲則要申請學生八達通，近日網上流傳一段片段，一名15歲少年用小童八達通搭巴士，車長揭發後，喝令少年補足車資否則落車，少年先是表示自己無錢，然後其母介入，指責車長態度惡劣，少年也即時反駁斥車長：「好大呀你揸車」，引起網民熱烈議論。

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從網上討論區「車cam L（香港群組）」影片可見，該名黑衫少年上車拍卡時，八達通機響起小童車票聲音。車長向少年問「喂你幾多歲呀，仲畀小童」，然而該名少年沒有立即回答，只是「吓」一聲，在車長追問才答自己是15歲，車長隨即怒斥：

15歲俾咩小童呀？

少年隨後表示自己沒有其他八達通，車長停下巴士，並打開車門喝令少年，一是選擇落車，否則就立刻補足車資，少年表示「我問吓我媽咪先，無錢呀我而家」。其後，少年的母親走到車頭跟車長理論：「學生唔可以用小童飛咩」。

少年獲母親「壯膽」反斥車長

車長繼續非常大聲喝斥不可以，此時少年的母親鬧爆「你使唔使咁嘅態度呀！你好啲態度，我有錢畀你！細路仔唔識嘢得唔得呀」，車長火起大喝「唔畀咪落車囉」。

最後，少年母親再拍了一次成人票八達通後，繼續大罵車長態度不好，而少年獲母親袒護後即時「壯膽」，鬧車長「我而家差你錢呀，使乜鬧鬧聲呀，好大呀你揸車」。車長沒有回應，關門後專心駕車。

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網民看過片段後，態度兩極有人撐車長做得對，亦有人指車長態度惡劣；有網民就指，家長很大責任，「15歲仲用小童八達通，即係搏大霧搏咗4年啦」、「個細路一早畀足錢，何必受啲咁嘅屈辱，根本就係阿媽唔啱，明知自己個仔15歲仲俾張小童八達通佢用，仲話細路仔唔識嘢。」

「阿媽出場就真係潑火水，佢表達個仔係學生所以用小童八達通，畀人鬧都真係正常。只不過之後個車長情緒係有少少激動左，對身體唔好呀！」、「我支持司機呀我都做過公共交通呢行，根本太多人係有心博憎」。

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責任編輯:王明芳