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KO大肚腩｜大肚腩分4大類型成因症狀不一　營養師教改善法

保健美顏 11:46 2023/11/05

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

大肚腩分4大類型成因症狀不一，營養師教改善法。

肚腩成因可以有很多，對症下藥減贅肉才能事半功倍。台灣營養師高敏敏近日就在社交平台分享，4種類型的肚腩成因、特徵及改善方式，想Keep Fit人士不妨參考一下！

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高敏敏分享的4種肚腩類型，分別是鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚以及壓力肚。

所謂「鮪魚肚」，特徵是肥肥軟軟、坐下時會分成兩層、全身偏肉。成因與飲食上喜歡大魚大肉、無肉不歡，少吃蔬菜水果有關。要改善鮪魚肚，高敏敏建議先改變飲食觀念，每天蔬果579，肉類攝取就不要超過1.5個手掌。

第2種是「小腹肚」，特徵是肚臍以下腹部凸起，「小腹肚」較常出現在女士上，尤其穿緊身裙、緊身褲時特別明顯。成因包含經常便秘、久坐不動、經期不順、愛喝凍飲等等；通過多吃新鮮蔬果、多飲水加搭配運動，同時注重經期調理便可改善。

至於坊間常講的「啤酒肚」，則是脂肪集中在肚子上，全身不一定胖。成因與飲酒過量、愛吃加工食物及飲食重口味、攝取精製糖過多有關。要改善，建議多攝取原型食物，並把飲料改為喝無糖飲品，同時要多喝水，改善飲食上重鹹重甜的口味。

最後一種是「壓力肚」，如果肚腩連腰間贅肉一起發胖，且體重不斷上升，就很有可能是「壓力肚」。成因是壓力荷爾蒙刺激食慾上升，從而令脂肪堆積。要改善則要紓解壓力，平日早睡早起、不要捱夜，多補充富含礦物質鈣、鎂和色胺酸的食物，也可透過運動調整壓力。

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責任編輯：羅嘉欣

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