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星二代丨許紹雄獲愛女貼父女舊照賀壽　許惠菁年尾出嫁竉女爸爸超暖心

娛樂 12:23 2023/11/05

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

資深演員「Benz雄」許紹雄獲愛女許惠菁（Charmaine）送生日祝福。

資深演員「Benz雄」許紹雄剛剛過了75歲生日，愛女許惠菁（Charmaine）發布生日帖文向爸爸送上祝福，並貼出父女舊合照。

許紹雄與許惠菁向來感情很好，超級竉女的Benz雄助女兒置業之餘，亦打本讓女兒進軍飲食業做生意，絕對是一名絕世好爸！

【家族榮耀之繼承者】許紹雄名車載年輕女伴現身醫院引熱論　女伴身份曝光年紀相距40歲

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許紹雄父女舊合照曝光

Charmaine於IG分享昔日的父女合照，

happy birthday baba 🎂 since you’re on a business trip now, here’s a throwback pic! 🥰 do we still look the same?

【圈中暖爸】許紹雄未來女婿為高材生　科大碩士畢業曾取一級榮譽雙學位

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竉女爸爸超暖心

許紹雄自2018年退休後舉家移居新加坡，且於2020年打本700萬予女兒Charmaine開Cafe，在疫市下創下佳績，「兩年抱三」的她已開設了3間食店，甚受歡迎。

許紹雄之前透露愛女將於今年年底出嫁，由於Charmaine的未婚夫Shane是新加坡人，故計劃會於新加坡和香港兩地亦擺酒。

有指許紹雄為愛女斥資2300萬港元，在新加坡購入一間4000呎的獨立屋，作為Charmaine和Shane的新婚禮物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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