星二代丨許紹雄獲愛女貼父女舊照賀壽　許惠菁年尾出嫁竉女爸爸超暖心

資深演員「Benz雄」許紹雄剛剛過了75歲生日,愛女許惠菁(Charmaine)發布生日帖文向爸爸送上祝福,並貼出父女舊合照。

許紹雄與許惠菁向來感情很好,超級竉女的Benz雄助女兒置業之餘,亦打本讓女兒進軍飲食業做生意,絕對是一名絕世好爸!

許紹雄父女舊合照曝光

Charmaine於IG分享昔日的父女合照,

happy birthday baba 🎂 since you’re on a business trip now, here’s a throwback pic! 🥰 do we still look the same?