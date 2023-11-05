叠影狙擊丨周秀娜挑戰一人分飾兩角　黃宗澤娜姐3度合作拍親熱戲駕輕就熟？

▲ 《叠影狙擊》

由梁家樹監製，黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻等主演TVB台慶劇《叠影狙擊》接棒《香港人在北京》由明晚（11月6日）起播出。

《叠影狙擊》故事講述重案組高級督察袁晟杰（黃宗澤Bosco飾）飛往新加坡追查一宗爆炸案，另邊廂新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜Chrissie飾）發現失散多時的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）離奇死亡兼被活摘心臟。

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▲ 《叠影狙擊》

為追查梁曦死亡真相，曉晨借用梁曦身份進入其任職的保險公司暗中調查圍繞梁曦身邊的可疑人物，包括保險公司上司及同事、正邪難辨的利民集團太子爺涂文諾（黃浩然飾）及奸險的新領域地產副主席楊俊雄（郭政鴻飾）等。

曉晨誤打誤撞認識了梁曦男閨密沈飛飛（朱鑑然飾），在飛飛幫助下逐步接近真相的同時，曉晨亦因為要隱藏身份一再陷於困局！

▲ 《叠影狙擊》

梁家樹去年製作《家族榮耀》掀起熱話，今次有份任《叠影狙擊》總監製以「真相反轉再反轉」作賣點，由梁曦於新加坡死亡開始接連佈下疑團，並以剝洋蔥方式逐步揭出真相。

原來除了爆炸案及梁曦離奇死亡，還有老人院長者離奇失蹤、神秘環保組織綁架事件、兩大地產集團明爭暗鬥，及大鱷背後原來還有Big Boss等不同事件。

劇集第二大賣點是除了周秀娜、黃宗澤及朱鑑然外，所有角色都看似各懷鬼胎，「邊個係人邊個係鬼」未到最後一刻也看不清楚；加上連場槍戰及動作場口，極具官能剌激之餘亦充滿戲味。

▲ 《叠影狙擊》

周秀娜黃宗澤第3度合作

近年作影視兩棲發展的Chrissie，繼電影《紙月亮》後再度挑戰一人分飾兩角，又應付連串打鬥場面之餘，兩個角色性格又南轅北轍。

娜姐受訪時坦言體力及分飾兩角對她來說均很大挑戰：「因為兩姊妹嘅角色性格完全唔同，要拿揑佢哋對住同一個人但有唔同嘅演繹真係有啲難，好似演家姐唔可以嗲聲嗲氣，性格要冷靜同講嘢倔啲，要做到個分別出嚟而又令觀眾感受到係最難。」

▲ 《叠影狙擊》

談到角色要同時周旋於Bosco、方力申、黃浩然、郭政鴻等多個不同男士之間，問到現實中會否同樣是萬人迷時，娜姐說：「現實中冇咁多啦！呢個角色真係超級犀利，自己私下完全唔係咁，有好大反差。」

對於與Bosco繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第3度合作，並獲內地網民讚CP感強，Chrissie笑言：「因為大家太熟，拍攝時方便好多，好似拍親熱場面就唔會尷尬，簡直係手到拿來！」