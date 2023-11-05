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KO便秘｜2個馬桶坐姿有助排便　大腸科醫生揭：改善重點仍在飲食

都市病 12:44 2023/11/05

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2個馬桶坐姿有助排便，大腸科醫生揭示改善重點仍在飲食。

便秘是都市人常見通病，台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓近日就在社交平台分享，指收到一名患者深受便秘之苦影響，希望得知哪種排便方式，較易幫助排便，而鍾雲霓亦就此作解答。

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據Facebook專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」，有病人近日諮詢鍾雲霓，指自己最近深受便秘所苦，想知道「蹲式馬桶」是否能幫助排便，或是會因蹲著用力，太久會容易生痔瘡。同時亦問到，究竟是「蹲式馬桶」還是「坐式馬桶」較好。

鍾雲霓公開回覆，解釋排便的原理是腸道蠕動，加上腹部、骨盆、肛門的協調運動，絕對不只靠肛門施力。而腸道蠕動順暢與否視乎飲食，充足的纖維可以讓糞便在腸道裡「直飛」。

她續指，對於一些糞便質地不硬、但排便需要費力的人士，改變排便姿勢，可以間接改變乙狀結腸屈度，對排便順暢度確實有幫助，同時她分享了2個有助排便的姿勢：

可以試試坐姿排便改成蹲勢，或坐姿時墊個矮腳凳、稍微彎個身幫助出力。

另外，她亦提到飲食對改善腸道健康的必要，建議有排便困擾的人士，盡量吃烹煮過的菜，而非生菜；盡量吃深綠色帶粗葉帶梗的菜，而非淺色口感細嫩的菜葉。同時亦推介容易便秘的人士，可以試試每周3次快走、慢跑或騎自行車30分鐘，就可以有效促進排便。

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責任編輯：羅嘉欣

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