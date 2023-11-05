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開心速遞丨Ma姐「入伍」仍有少女美肌　何芷姍保養得宜每天必食美白佳品

娛樂 14:21 2023/11/05

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

「Ma姐」何芷姍（前名何綺雲）擁有超靚皮膚。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「Ma姐」何芷姍（前名何綺雲）最近「入伍」，不過壽星女臉上未有留下歲月的痕跡，50歲的Ma姐依然擁有白滑嫩肌，Keep得很好！

具備一張標緻臉孔的何芷姍曾跟TOPick分享美肌心得，並透露每天必吃的美白佳品。

【開心速遞】Peter酒後吻Ma姐有望成新CP　何綺雲與樹蛙演對手戲：牠很可愛【有片】

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Ma姐50歲生日

何芷姍於IG發布生日帖文，並寫道：

🫢🫢🫢今天是我的50歲生日 ，可以祝福我嗎？😂😂😂😬😬😬

#身體健康

#開開心心

#順順利利

#福星高照

 

【開心速遞】何綺雲中秋節不忘餵流浪貓　《愛回家》「Ma姐」因毛孩跟家人團圓

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分享美肌心得

已「入伍」的何芷姍分享美肌心得：「從不用面膜，也不吃糯米或菇以免水腫。其實我以前也很愛吃糯米，不過為了外表就沒法了。」

她每天定必進食檸檬製成品：「最方便是將檸檬打成汁，以前還會連皮食用。曾將廿多種水果打成汁飲，包括奇異果、草莓、有核提子、紅石榴及藍莓等，健康又快捷！」

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何芷姍每天外出時必塗防曬用品，以免出色斑。她也焗桑拿，出一身汗將毒素排出體外。

此外，她提醒大家：「不可黑心且保持良好的脾氣，才會令皮膚變好。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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