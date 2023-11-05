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教科書︱中學地理書分類香港高中低收入住宅　住呢區被視為窮人網民斥過分市儈

育兒資訊 13:20 2023/11/05

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細細個就識分有錢人同窮人。

教科書引發「拜金疑雲」？近日一本中學地理書在網上流傳，書中有一部分竟然詳細列明香港高、中、低收入的住宅地區或樓盤，自動將住在該些地區的人分類成富人、中產及窮人，網民就指現時的教材內容過分市儈，更揚言「唔怪得而家啲細路咁拜金」。

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學生所用的教科書一直受到教育局的嚴格規管，該教科書的內容與政府統計處所公布的18區住戶收入吻合，不過該教科書採用列表方式，詳細列明香港高、中、低收入的住宅地區或樓盤，除了列表，更加插圖片予學生理解各區的居住環境。

居於深水埗區被視為窮人

內容指最富有的地區是「中西區」住戶，月入中位數達4萬元、與書中的「高收入住宅」相符，至於被列為「低收入住宅」的深水埗區，則多年來一直徘徊在18區住戶收入的尾二或包尾，月入中位數約為22,800元，因此居於深水埗區就很大機會被旁人視為「窮人」。而中產階層，則被視為居於「太古城」及「黃埔花園」。

青少年價值觀的塑造除了家庭教育外，就是學校教育，所以教科書劃分高中低收入住宅，分類成富人、窮人及中產，對此網民就感到相當不滿，認為內容過分「市儈」，有機會出現同學間的互相比較家庭背景，若有同學居於「低收入住宅區」，將會十分尷尬。有網民在得知現時中學書本的內容如此後，不禁直指「唔怪之得而家啲細路咁拜金啦，初中就學識邊度有錢邊度無錢」、「地理開始給人分等級了」。

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責任編輯:王明芳

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