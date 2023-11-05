洪卓立情變丨劉沛蘅分手後盡刪昔日合照　Hillary當日為立立搬出豪宅佳舊樓同居

▲ 「膠戰女神」劉沛蘅盡刪社交平台上與洪卓立的合照。

現年36歲的洪卓立（Ken）與32歲「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）在昨日（11月4日）突然宣布分手，令不少人大感意外。因為在去年1月，Ken被網民發現曾在IG限時動態中，上載一張Hillary攬着小狗的相片疑放閃暗示拍拖後，Ken在同年3月30日在IG公開與Hillary的戀情。

而Ken與Hillary大方認愛後，不時在社交平台放閃，比如二人在今年2月蜜遊日本，並上載旅行照放閃。

此情不再丨洪卓立與Hillary結束年半情 立立：我們因了解而分開

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

Hillary刪昔日合照

此外，Ken與Hillary更會「情侶檔」出席活動、拍廣告齊齊搵真銀，並且雙方亦多次提及有結婚計劃，女方在今年初更出席公開活動時表示：「睇佢（洪卓立）幾時求（婚）囉！」可是想不到二人結果卻緣盡。

不過年半情結束後，Hillary地將昔日二人在社交平台放閃的合照全刪除，至於洪卓立，就未有刪昔日在社交平台上的合照。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

強調非「紆尊降貴」

其實當日二人承認戀情後表示已發展至同居關係，而且Hillary家境不俗，家住何文田千萬豪宅。當時為享受二人世界，她搬到Ken在大圍舊樓的寓所同居。

而她由此被形容「紆尊降貴」，Hillary對此事向傳媒力撐男方稱，二人生活很開心，同時強調：「任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同時，她否認自己是富家女，並表示本身也一直在努力工作。

無奈分手後，Hillary把合照全刪，是因為灑脫地再見不是朋友，還是文不抵而不想再觸景傷情？

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R