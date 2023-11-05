罕見病｜夫妻恩愛5年仍不育　求醫揭丈夫患罕見病染色體為女性

▲ 夫妻恩愛5年仍不育，求醫揭丈夫患罕見病，染色體為女性。（示意圖）

夫妻不育，竟然是因為老公染色體是女性？近日內地發生一宗病例，一對夫妻同床5年，卻遲遲未能孕育出「愛情結晶品」，求醫才知問題出在丈夫身上，原來老公竟患上一種極為罕見的先天性雙性遺傳病。

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據《廣州日報》報道，廣州女子小劉（化名）和丈夫結婚5年，婚後生活和諧恩愛，飲食生活作息規律，卻遲遲未能成孕。日前夫婦二人去醫院檢查才發現，丈夫竟然患上一種罕見病，染色體屬女性。

醫生指出，從醫學角度來看，人的性別可分為「遺傳性別」、「性腺性別」（卵巢或睪丸）和「表型性別」。而小劉的丈夫在表型、性腺上都屬男性，但染色體卻是女性的「46，XX」，臨床上稱為「46，XX男性症候群」。

醫生解釋，「46，XX男性症候群」是一種罕見的先天性雙性遺傳疾病，在男性中的發病率約為2萬分之一。由於此病的臨床表現並不一，多以針對患者症狀的治療為主，透過藥物來提升患者生活品質，亦可透過人工授精的輔助生育技術來幫助懷孕。

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責任編輯：羅嘉欣