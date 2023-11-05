【愛國教育】調查：本地教師對宏觀國策不熟悉　基金會倡加強培訓惟毋須引入內地教師

▲ 善德基金會「教育界對國家發展前景信心調查」發布會。（梁偉榮攝）

港府新一份《施政報告》提出展開愛國主義教育，並成立「愛國主義教育工作小組」，立法會上周亦通過「更深入和廣泛地開展愛國主義教育」議員議案。有調查發現，近9成本地教育工作者對國家未來前景有信心，比例較對香港前景有信心者高約15個百分點，惟他們對宏觀國策不太熟悉。有機構就此提出6項建議，包括加強培訓等。

善德基金會於9月3日至10月13日，以問卷訪問518名大學、中學、小學、幼稚園等教育界人士，結果發現，73%受訪者對國家過去5年整體發展感到滿意或很滿意，89%人對國家前景整體很有信心或有些信心，對香港前景有信心或有些信心者則僅74%。

基金會常務副主席湯修齊指，教育界同工對國家前景有更高信心，相信與本港經濟疫後復甦速度較預期慢，加上近年出生率創新低、適齡學生持續下降，且香港仍需時發展成教育樞紐等有關。但料《施政報告》提出的教育措施陸續實施，教育界對本港信心將提高。

他續指，96%受訪者稱很了解或有些了解粵港澳大灣區；分別94%和86%人則指很了解或有些了解「一帶一路」倡議，以及中國式現代化；惟僅分別僅71%和77%人表示很了解或有些了解「十四五規劃」和「建國百年目標」，反映教育界對宏觀國策的認識程度相對低。

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湯修齊強調，本港要持續推行愛國主義教育，教育界和教師必須對國家發展有充分認識、掌握、信心和認同，建議政府提供更多教學資源、要求準教師到內地師範大學接受1個學期培訓、加強在職教師帶薪內地培訓等；又籲政府支持教育團體成立航天和創科教育支援中心，「相關範疇最易令教師和學生對國家感驕傲。」

立法會議員朱國強則建議學校安排高資歷教師擔任愛國主義和國民教育統籌主任，而非由初級教師負責，以改善相關課程設計；又倡政府設立國情班，讓統籌主任接受長期培訓。

本港教師嚴重流失，被問及需否輸入內地教師，以配合愛國主義教育發展，湯坦言，教育界短期內會面對教師短缺問題，但隨着學齡人口減少，多間幼稚園相繼結業，中小學亦出現合併潮，長遠而言本地教師將供過於求，加上兩地教師在語文和溝通上存有差異，或令學生難適應，故雖然鼓勵內地教師多來港交流，惟不須長駐，強調進一步加強支援後，本地教師將具備更充足知識教學生愛國。

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記者：梁薾心