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【販毒案】北美抵港空氣壓縮機藏482公斤毒品　23歲無業男收貨時被捕

社會 13:55 2023/11/05

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北美抵港空氣壓縮機藏482公斤毒品，23歲無業男收貨時被捕。

海關破獲一宗重大販毒案件，檢獲1.4億元毒品。海關上月25日根據風險評估，在青衣海關貨櫃場檢查一票由北美洲經海路，報稱空氣壓縮機的一個40呎貨櫃內撿獲該批毒品。海關表示由於寄貨公司與報稱貨運的物品業務不相乎，加上今年內沒有空氣壓縮機由海運寄往本港的紀錄，於是引起人員可疑。

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海關打開該個貨櫃時，發現有15個木箱內藏空氣壓縮機，深入檢查時發現空氣壓縮機的標籤遮蓋一些重新縫合的焊接痕跡，人員其後切割該些位置，最終發現機器內藏大量毒品，分別檢獲311公斤大麻花、88公斤「冰」毒、80公斤搖頭丸及3公斤「芬太尼」。

海關毒品調查科其後跟進案件，進行監控遞送，日前（3日）在屯門拘捕一名23歲無業男子，他當時接收其中一個空氣壓縮機時被捕 。海關表示由於本港甚少檢獲「芬太尼」毒品，正調查該批毒品是否轉運往其他地方，案件仍然調查中，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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