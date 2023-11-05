濫用公屋︱港夫婦內地擁數百萬資產獲派公屋　友人不齒欲向房署舉報

▲ 行為令人不齒!

公屋資源應留給有需要人士。有網民近日就爆料，指知悉一名來自內地、並在香港擁有居留權的女友人最近獲派公屋。爆料者指，女友人及其丈夫在內地銀行工作，擁有2輛私家車及2幢碧桂園物業，資產達數百萬，惟仍然申請公屋；令爆料者相當不齒對方所為，欲向房署舉報。

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爆料者在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，指自己認識一名來自內地的女性朋友，對方已有香港永久居民身份證，最近得知她獲派公屋，但她與丈夫同在內地銀行上班，從來沒有在香港工作過，而且她在內地擁有2輛私家車和2幢碧桂園物業，甚至聽聞她有數百萬元身家，相信對方只是想來香港生仔，然後生完返回內地，再申請公屋拿「著數」。

爆料者不值對方的所作所謂，不過手頭上的資料只知道對方全名及住哪條屋邨，未有詳細地址，所以上網問網民如何舉報對方。

帖文引來不少人討論，笑言樓主「對方真係你朋友?」「似仇家多啲」。亦有網民提供意見，指一定要知道對方住那個單位，再寫封信去房屋署舉報。

根據舉報濫用公屋網上表格，舉報人必須填寫提供懷疑被濫用公屋單位的地址，必須要有屋邨、座數或樓名，以及室號，而且列出懷疑濫用公屋的情況及詳情。

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責任編輯:王明芳