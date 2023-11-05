  • 29°C
香港時間 : 20231105日 (週日) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

岑寧兒與眾歌手參加「饑饉30」　Yoyo透露稍後到台北開演唱會

娛樂 14:41 2023/11/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

「饑饉30」在昨日舉行閉幕音樂會。

由香港世界宣明會主辦的「饑饉30」於11月3日至11月4日假挪亞方舟舉行，是次活動的閉幕音樂會昨日（11月4日）晚上順利完成。
 
是夜的閉幕音樂會邀得唱作人岑寧兒、組合per se、說唱歌手Heyo及Triple G，以及獨立樂隊R.O.O.T擔任表演嘉賓，以歌聲為營友們打氣。眾歌手分別於台上獻唱，感謝營友們無私的付出，身體力行體驗飢餓。

per se於台上鼓勵營，並大讚現場氣氛很熱血。

以歌會友送暖
 
組合per se打頭陣演出《竊竊詩》、《無窮》、《孤獨之塔》，當獻唱《在生》之前，他們說：「呢首歌送畀在生嘅人，因為唯有你哋先仍然可以改變世界。」

緊接下來，Triple G登場連唱《轆轆》、《自畫像》及《白日夢一場》等，他在台上感謝營友參與：「多謝大家出心出力，來做正確嘅事，希望大家保持呢個心行落去，因為香港需要咁樣嘅人。」

而R.O.O.T與Heyo為營友送上節奏感強勁的樂曲，其中R.O.O.T的《非洲的60秒》與今年大會為非洲飢餓人口籌款的目標不謀而合。

R.O.O.T選唱《非洲的60秒》與今年大會為非洲飢餓人口籌款的目標不謀而合。

以歌聲再次喚起大眾對飢餓問題的關注，他們說：「捱餓30個鐘仲可以數住，但非洲嘅人捱餓係唔知要捱幾耐。希望大家每日都諗起，世界有啲地方有啲人冇咁好彩，咁我哋比較好彩嘅，係咪可以出少少綿力去幫吓佢哋呢？捱餓同埋無瓦遮頭嘅難得體驗，希望大家記住呢種感受。」
 
至於Heyo唱《同一天空下》、《歡迎嚟到呢座城市》及《On My Way》時，營友們紛紛揮動電話燈，場面熱鬧又感動。他在後台受訪時表示，期待將來可以以營友身份參與饑饉30：「唔會怕餓，成班人陪住，咁有儀式感，個力量都強啲。頭先見到大家都好犀利，仲好有 energy。」

岑寧兒中學時代曾與同學參與饑饉活動。

岑寧兒曾參加饑饉活動
 
最後，岑寧兒（Yoyo）壓軸出場，送上4首輕柔寧靜的作品《You and I》、《無常家》、《水彩》及《剎那的烏托邦》，她表示所有與營友打氣的說話都放於歌中：「平時唱呢啲歌會好heavy，但係今日喺呢個環境下，相信大家都有唔同感受。」

Yoyo中學時代曾與同學參與饑饉活動，笑謂當時年輕所以感覺不太辛苦：「我記得有好多活動玩，好多體力勞動。其實我係好驚肚餓，平時總有啲餅、飯團喺袋，結果唔係咁得人驚，係會手軟腳軟，但係餓嘅感覺會過，不過學生時報去體驗吓係好嘅。」
 
她鼓勵大家參與饑饉30，認為長大後會因為生活壓力或是種種原因影響：「當仲係學生，去呢啲活動嗰陣，你可以諗多啲你想要嘅生活方式，你嘅未來係點，所以真係好值得參與。」

Yoyo透露稍後會到台北舉行演唱會：「我真係好期待，因為好耐冇見過台灣嘅朋友，同埋今年都努力寫歌，所以出年都係時候錄碟。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
17:47 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
19:31 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
15:14 2023/10/26
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】

你可能感興趣

叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
17:47 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
19:31 2023/11/02
叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【有片】
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
15:14 2023/10/26
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
岑寧兒 音樂會 樂隊 組合

最高瀏覽

【天氣轉冷】冷鋒下周一抵華南沿岸　天文台料下周三最低23度
【天氣轉冷】冷鋒下周一抵華南沿岸　天文台料下周三最低23度
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
父女戀｜聘代母生下22位子女每周奶粉錢達4萬 富商入獄太太轉型當KOL養育子女
此情不再丨洪卓立與Hillary結束年半情　立立：我們因了解而分開
此情不再丨洪卓立與Hillary結束年半情　立立：我們因了解而分開