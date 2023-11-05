岑寧兒與眾歌手參加「饑饉30」　Yoyo透露稍後到台北開演唱會

▲ 「饑饉30」在昨日舉行閉幕音樂會。

由香港世界宣明會主辦的「饑饉30」於11月3日至11月4日假挪亞方舟舉行，是次活動的閉幕音樂會昨日（11月4日）晚上順利完成。



是夜的閉幕音樂會邀得唱作人岑寧兒、組合per se、說唱歌手Heyo及Triple G，以及獨立樂隊R.O.O.T擔任表演嘉賓，以歌聲為營友們打氣。眾歌手分別於台上獻唱，感謝營友們無私的付出，身體力行體驗飢餓。

▲ per se於台上鼓勵營，並大讚現場氣氛很熱血。

以歌會友送暖



組合per se打頭陣演出《竊竊詩》、《無窮》、《孤獨之塔》，當獻唱《在生》之前，他們說：「呢首歌送畀在生嘅人，因為唯有你哋先仍然可以改變世界。」

緊接下來，Triple G登場連唱《轆轆》、《自畫像》及《白日夢一場》等，他在台上感謝營友參與：「多謝大家出心出力，來做正確嘅事，希望大家保持呢個心行落去，因為香港需要咁樣嘅人。」

而R.O.O.T與Heyo為營友送上節奏感強勁的樂曲，其中R.O.O.T的《非洲的60秒》與今年大會為非洲飢餓人口籌款的目標不謀而合。

▲ R.O.O.T選唱《非洲的60秒》與今年大會為非洲飢餓人口籌款的目標不謀而合。

以歌聲再次喚起大眾對飢餓問題的關注，他們說：「捱餓30個鐘仲可以數住，但非洲嘅人捱餓係唔知要捱幾耐。希望大家每日都諗起，世界有啲地方有啲人冇咁好彩，咁我哋比較好彩嘅，係咪可以出少少綿力去幫吓佢哋呢？捱餓同埋無瓦遮頭嘅難得體驗，希望大家記住呢種感受。」



至於Heyo唱《同一天空下》、《歡迎嚟到呢座城市》及《On My Way》時，營友們紛紛揮動電話燈，場面熱鬧又感動。他在後台受訪時表示，期待將來可以以營友身份參與饑饉30：「唔會怕餓，成班人陪住，咁有儀式感，個力量都強啲。頭先見到大家都好犀利，仲好有 energy。」

▲ 岑寧兒中學時代曾與同學參與饑饉活動。

岑寧兒曾參加饑饉活動



最後，岑寧兒（Yoyo）壓軸出場，送上4首輕柔寧靜的作品《You and I》、《無常家》、《水彩》及《剎那的烏托邦》，她表示所有與營友打氣的說話都放於歌中：「平時唱呢啲歌會好heavy，但係今日喺呢個環境下，相信大家都有唔同感受。」

Yoyo中學時代曾與同學參與饑饉活動，笑謂當時年輕所以感覺不太辛苦：「我記得有好多活動玩，好多體力勞動。其實我係好驚肚餓，平時總有啲餅、飯團喺袋，結果唔係咁得人驚，係會手軟腳軟，但係餓嘅感覺會過，不過學生時報去體驗吓係好嘅。」



她鼓勵大家參與饑饉30，認為長大後會因為生活壓力或是種種原因影響：「當仲係學生，去呢啲活動嗰陣，你可以諗多啲你想要嘅生活方式，你嘅未來係點，所以真係好值得參與。」

Yoyo透露稍後會到台北舉行演唱會：「我真係好期待，因為好耐冇見過台灣嘅朋友，同埋今年都努力寫歌，所以出年都係時候錄碟。」