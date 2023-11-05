高糖危機｜16歲少女日飲4公升汽水　4年後身體現驚人變化

▲ 16歲少女日飲4公升汽水，4年後身體現驚人變化。

凡事都應適可而止，英國一名20歲網紅因有低血糖情形，而被醫生建議她可喝含糖飲品，改善身體情形，未料她卻對汽水上癮，日飲最多4公升汽水，而一旦停止，就會出現嚴重戒斷症狀，不飲就頭痛。

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據《太陽報》報道，來自南安普敦（Southampton）的20歲少女Natasha是一名美妝blogger，已有持續飲汽水的習慣長達4年之久。據其表示，一開始她是因低血糖問題，在醫生建議下開始喝含糖飲品，未料卻喝到上癮。

Natasha表示，由於她不喜歡吃食物，因此就喜歡喝東西，常常以飲料代替正餐，由飲水到飲咖啡、奶昔、茶，當然亦會以汽水代食物；而她每天起床第一件事，就是要飲汽水，試過每天最多飲4公升汽水。

她坦言，自己出現嚴重健康問題，一旦停止飲汽 水，就會出現「戒斷症狀」，不僅會渾身發抖、冒汗，更會偏頭痛到無法走路，心跳異常快速，行樓梯時更幾乎要暈倒。而長期飲汽水更令她蒙受沉重經濟負擔，每個月需花費高達90 英鎊來維持這個習慣。

目前，她已意識到身體可能出現警號，但她亦未知道應如何處理，並正向汽水公司徵求意見。

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責任編輯：羅嘉欣