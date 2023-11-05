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【財爺網誌】陳茂波：首三季經濟實際復蘇力度稍遜預期　全年增長預測範圍將低於年初估算

政治 16:13 2023/11/05

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陳茂波今日預告，本周將發表的全年增長預測範圍，將低於年初時的估算。(財政司司長網誌圖片)

財政司司長陳茂波今日預告，由於首三季經濟的實際復蘇力度稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍，將低於年初時的估算。他預期，第四季度，訪港旅遊業和私人消費，仍然會是本港經濟增長的主要動力。

陳茂波今日在網誌表示，今年環球經濟復蘇乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3.0%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。本港方面，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。

至於第四季度，陳茂波指，預期訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。總體而言，由於首三季經濟的實際復蘇力度稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

本周舉行第二屆國際金融領袖投資峰會  300名全球頂尖金融機構負責人出席

另外，陳茂波預告，本周即舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，主題為「駕馭複雜的環境」，峰會將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括90位跨國金融集團董事長或行政總裁。陳茂波指，負責人除了可以親身來港了解香港全面復常的情況，以及香港的新優勢、新機遇外，亦可藉這次來港機會約見投資者和客戶，建立新的商業聯繫，並跟在港員工見面，便利他們更好利用香港這個高增值平台，助力發展其內地和亞洲區的業務。

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責任編輯：區綽彥

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