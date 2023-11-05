【大型演習】警方及多部門聯合演習大停電　加強重大事故應變能力

▲ 警務處港島總區進行跨部門演習應對大規模停電事故。（政府新聞處圖片）

警務處港島總區今日（5日）上午聯同醫管局、消防處、運輸署、機電工程署、地政總署及港燈，在跑馬地東華東院舉行代號「舞鳳」的跨部門重大事故演習，模擬區內發生大規模停電事故，以加強警方和各持份者的協作、預防及應變能力。

演習第一部分為桌上演練，以像真情境模擬繁忙時間在灣仔區發生大規模停電事故，以及後續引發的一連串事件。演習亦加插各類突發情況，測試各相關部門人員的應變能力、應對方案，以及與持份者之間的協作能力。

演習第二部分則為實體演習，模擬東華東院受事故影響停電後，其後備發電機亦告失靈，導致部分病人需緊急轉院，以測試並加強人員在策劃和執行跨部門大型救援行動的能力。

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警方指，在是次演習中，首次應用了警務處資訊系統部創新方案實驗室研發的三維製圖系統「Geospatial Analytics, Information and Applications （GAIA）」。該系統能提供特定位置的空間資訊，以三維形式呈現各種地形及建築物的影像，有助各單位於事故發生時，盡快掌握有關地形及資訊，並因時制宜策劃和執行最佳行動方案，提升救援效率。

警方稱，會繼續與各持份者保持緊密聯繫，定期進行跨部門演習，並檢討在重大事故上的應變計劃，加強部門和相關機構之間的協調能力。

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責任編輯：梁薾心